普亭反對藉台灣問題干涉中國內政 我外交部嚴正抗議

中國大陸國家主席習近平15日與俄羅斯總統普亭通話，中方聲明稱普亭表示，反對任何勢力藉新疆、香港、台灣等問題干涉中國內政。我外交部今指出，嚴厲譴責任何貶損我國家主權的不實表述，並已清楚向俄國表達我方嚴正立場。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，有注意到俄方相關言論，我方對此表達嚴正抗議，對於任何發表貶損中華民國國家主權的不實表述，予以嚴厲譴責。

歐江安說，中國政府持續在國際間散播台灣是中國的一部分，或者是台灣的議題屬於中國內政等相關虛構言論，只會招致台灣人民唾棄跟不齒，也徒增國際社會對中共政權的反感；面對中國政府長期以來對台灣進行複合式的威脅，我國政府以及國人是本著自助人助的決心，全民團結一致抵禦中國對台進行的任何文攻武嚇。

歐江安指出，我方堅定捍衛自由、民主等普世價值，還有以規則為基礎的國際秩序，嚴防威權勢力的擴張，以及非法以武力威脅對於全球民主自由秩序及和平穩定所造成的危害。

媒體詢問外交部是否採取具體行動向俄羅斯抗議，歐江安回應，外交部總部與我駐俄羅斯代表處都已清楚向俄方表達我嚴正立場，相信俄羅斯知道，我方對於俄方近期來一系列相關不當言論，我方的抗議與嚴厲譴責。

此外，美國國務卿布林肯接受美媒專訪，批評中國大陸近年來對台行徑具潛在危險性，恐破壞穩定，並表示俄國侵烏遭多國聯合抵制，中方應引以為戒；布林肯並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

歐江安表示，感謝布林肯再次重申美國對台安全承諾；面對中國持續對台灣進行軍事擴張與相關挑釁行為，台灣有高度自我防衛決心與能力，也會持續強化自我防衛能力與不對稱戰力，以堅實的國防維護我國家安全。