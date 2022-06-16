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民進黨：台灣世界競爭力第7名 肯定人民努力成果

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，台灣世界競爭力第7名，肯定人民努力成果。本報系資料照
民進黨表示，台灣世界競爭力第7名，肯定人民努力成果。本報系資料照

2022世界競爭力年報發布，台灣在63個受評國家中位列第7名。民進黨發言人李妍慧今天表示，瑞士洛桑管理學院評比結果說明了過去二年，台灣民眾團結防疫，除了在國際防疫成績有好的表現，也具體展現出在國家競爭力的強大韌性。

李妍慧指出，2021年對全台灣人來說都是辛苦的一年，受疫情影響進入三級警戒，國人同胞們都犧牲了許多生活與工商業運作上的便利來協助防疫，造成經濟上的衝擊，這也是在評比上少數明顯被扣分之處。

李妍慧說，自疫情開始後，全球原物料與農糧陸續遇到產能、運輸及戰爭等因素影響，價格不斷上漲，但政府仍控制住通膨水準，使一般物價不至如多全球各地般飆升，照顧好國人的民生需求。

李妍慧表示，台灣的競爭力排名已連續四年進步，這幾年在全球歷經動盪與危機中，仍然表現亮眼，相較於如韓國這些鄰近的競爭夥伴，就因政府效能與企業效能這些項目表現較為優異，才能在排名上略勝一籌，且在2000萬人以上的經濟體中連續兩年榮登世界第一，這是台灣人民展現強大韌性的結果。

李妍慧指出，民進黨政府對於國內經濟、就業狀況的施政成績都有顯著進步，特別是財政方面的指標，在預算餘絀與債務占GDP比率這些細項的排名提升，顯示即便展開大規模紓困與振興，財政狀況仍然保持穩健，許多國際信用評鑑機構也陸續提升台灣的信用評等，不僅是瑞士洛桑管理學院(IMD)，世界經濟論壇(WEF)等組織也對台灣的創新能力給予名列前茅的評價。

李妍慧表示，過去幾年來，政府積極布局與全世界許多國家的經貿交流，如今有許多努力已經獲得成果，例如去年建立的台美科技貿易暨投資架構、中美洲銀行設立駐台辦事處，以及今年開展的台美21世紀貿易倡議、台灣歐盟經貿部長級對話等，都會幫助在疫情下漸漸邁入正常生活的台灣，隨著經濟活動復甦及淨零趨勢帶來的產業轉型，更加融入國際自由貿易的市場，迎來新的發展高峰。

競爭力 民進黨 李妍慧

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