快訊

跟柯以柔一樣被騙 主播劉芯彤揭家暴前男友謊稱「台大碩士」

台南驚傳夫妻爭吵 妻子持菜刀一刀刺死丈夫

疑都更分家產不滿哥哥繼承店面 二兒子縱火洩憤釀8死悲劇

65歲生日前夕 韓國瑜趕「大限」捐血呼籲響應

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。圖／取自韓國瑜臉書
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。圖／取自韓國瑜臉書

明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，韓說，疫情讓血液安全庫存量不足，他也想盡一分力幫忙紓解血荒，超過65歲想捐血須取得醫師同意才能發揮愛心，「趕快趁著年齡即將抵達門檻前趕快前來響應」。韓國瑜今天在臉書分享捐血照，不少人留意獻上生日祝福。

韓國瑜生日是6月17日，他說，今年生日前夕，有一件事始終惦記在心上，就是在滿65歲之前一定要再捐一次血。他說，近來受疫情與梅雨影響，捐血人數比以往減少，全台血庫拉起嚴重警報。

他表示，法規規定，只要超過65歲，必須取得醫師同意，才能在身體健康狀況下捐血，他要趁著年齡即將抵達門檻前趕快前來響應，希望為台灣醫療環境貢獻綿薄之力。

前年高雄市長罷免案通過後，韓國瑜的小內閣團隊解散，成員各尋出路。近年韓國瑜生日，韓團隊會辦聚會慶生兼敘舊，展現凝聚力，今年疫情嚴峻，前副市長李四川說，短期內大概無法相聚，但他會用Line向韓市長表達祝福與問候。

聊起近況，韓國瑜說，疫情嚴峻，大部分都待在家中，很少外出，還幽默地說「我絕對宅得住」。

最近高雄市長選舉突然變得熱鬧，藍營從之前找不到人出戰，最近表態者增多，群雄並起。韓國瑜不願多談2022高雄市長選舉話題，他正專心扮演台北市典亮慈善基金會董事長角色，投入公益事務，對高雄市長選戰目前沒太多關注。

明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。翻攝自韓國瑜臉書
明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，生日前夕捐血送愛。翻攝自韓國瑜臉書

韓國瑜 捐血

延伸閱讀

昨才得知要提名張善政 韓國瑜：盼黨中央顧及其他黨員感受

朱立倫、韓國瑜4月底密會 共推張善政參選桃園市長

直播主控拿韓國瑜簽名衣義賣斂財 美妝執行長怒提告

獨／韓國瑜摯友分手民眾黨？ 黃文財傳辭媒體總監

相關新聞

65歲生日前夕 韓國瑜趕「大限」捐血呼籲響應

明天是高雄市前市長韓國瑜65歲生日，韓說，疫情讓血液安全庫存量不足，他也想盡一分力幫忙紓解血荒，超過65歲想捐血須取得醫...

一生倡導台灣獨立 前總統府資政吳澧培英文版回憶錄在美出版

88歲的前總統府資政吳澧培近日在美國出版回憶錄，書中傳達他支持台灣獨立的立場。他受訪說，台獨這條路需要長期計畫，爭取更多...

朱立倫提親美反共 馬英九：我對大陸主張是「和陸」

國民黨主席朱立倫訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，並提到國民黨親美、給國民黨扣親中帽子是錯誤的。前總統馬英九上午出席...

開放移工農事體驗 變相成黑工洗白天堂？

上周本報一則獨家報導，指農委會正式出公文鼓勵移工「體驗農事」，引發熱議。此舉讓原本地下化的非法農業移工話題浮上檯面，更有此地無銀三百兩的聯想。儘管農委會事後極力澄清農事體驗不涉雇主行為，但農業長期缺工嚴重、非法移工或是合法移工假日違法兼差滿山跑，早已人盡皆知，突如其來強化鼓勵移工農事體驗，要說沒有變相讓非法移工「洗白」為農工之意，實在很難讓人相信。

中美鬥爭「以台海為棋盤」 台灣如何不變成東方烏克蘭？

在新加坡舉行、甫結束的香格里拉安全對話，除了陷入戰火的烏克蘭，台灣可說是最受關注之地。 最受矚目的當屬美國國防部長奧斯丁與中國大陸國防部長魏鳳和的會面；最具重量的談話則是魏鳳和的公開演說，一方面以美國曾為國家統一發生南北戰爭，強調北京不希望發生類似內戰，最大願望是兩岸和平統一，一方面又強調，如果有人膽敢把台灣分裂出去，一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。夾在中美之間的鬥爭中，台灣又該如何避免成為東方烏克蘭？

照片看歷史／刑偵教育科學化 1954年警察學校刑事實驗大樓揭幕

1954年6月16日，台灣省警察學校刑事實驗大樓在警察學校內舉行揭幕典禮，揭幕典禮由時任省主席的嚴家淦主持，並即席致詞。他表示，數年以來本省治安情形，能夠如此安定，每一個刑警人員都有不可磨滅的功績。現在不但警網密佈全省各角落，且更進一步有科學化的設備，無怪乎全省刑事案件，破案的紀錄，已達99%，其裨益國家社會，以及造福民眾極大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。