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【即時短評】張亞中喊辯論 劍指朱立倫一人樂隊

聯合報／ 記者程遠述
國民黨主席朱立倫宣示「親美」，並稱九二共識是「沒有共識的共識」，在藍營內部引爆爭議。聯合報資料照片
國民黨主席朱立倫宣示「親美」，並稱九二共識是「沒有共識的共識」，在藍營內部引爆爭議。聯合報資料照片

國民黨主席朱立倫訪美行大動作宣示「親美」，企圖撕下國民黨「親中」標籤，爭取中間選民支持，更不惜套用前總統陳水扁所說，稱九二共識是「沒有共識的共識」。先不論黨外成效如何，藍營內部已先引爆爭議，張亞中今天喊出黨內大辯論，正是劍指朱立倫：究為個人意見？還是代表黨？

朱立倫的問題不單只是「九二共識」這塊神主牌的扛起與放下，據了解，朱此次赴美「新論述」，幾乎沒和黨內商議過，回台引發爭議後，黨中央急著滅火、重申九二共識。

前總統馬英九執政時奉為圭臬的九二共識，曾是兩岸來往的通關密語，但在中國大陸以「一國兩制」、「反分裂法」等加大對台統一力道，以及中、美進入競爭態勢，在「反中」的主流意見下，九二共識不但面臨挑戰，也讓把九二共識作為招牌的國民黨，陷入提不出更好論述、每每被綠營「反中牌」打到無還手之力的尷尬處境。

作為第一大反對黨，國民黨亟需有力的兩岸政策論述增加政治分量。朱立倫求變的決斷，可以理解、甚至可以肯定。

不過，朱立倫雖有前任主席江啟臣喊改變的手勢，卻似乎缺少擴展意見徵詢、凝聚黨內共識的身段。不僅在桃園市長、苗栗縣長提名人選風波中，朱的強勢與缺乏溝通引起反彈，且更早之前，他一路在公投、中二立委補選敗戰，都顯示領導威望與政治能量需要「充電」。

作為黨主席選舉強力對手的張亞中，提出兩岸政策大辯論之議，雖然辯論形式不一定適合國民黨，但「勇於改變」的朱立倫，至少應注重黨內凝聚共識與溝通的需求。

朱立倫結束訪美回台時，曾抱怨隔離檢疫天數太長。但他更該思考的是，不該讓「朱立倫一人樂隊」，將自己「政治隔離」於小小決策圈內。

朱立倫 九二共識 國民黨 張亞中 江啟臣

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