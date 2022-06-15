蔡英文：台灣出口連續23個月正成長 一定要延續下去

蔡英文總統今天出席「中小企業總會50周年會員大會暨磐石關懷獎章頒獎典禮」表示，未來政府會繼續支持中小企業，當大家強而有力的後盾，也請企業領袖繼續與政府攜手合作，一起創造出更繁榮、更美好的台灣；到今年5月，台灣出口已經連續23個月正成長。這樣的成果，一定要延續下去。

蔡總統今天抵達後，先為「國家磐石關懷獎章」得獎人佩掛獎章，並頒發獎狀。她致詞時表示，今年是全國中小企業總會創會50周年，在這個具有意義的時刻，她一定要前來向大家表達最誠摯的祝賀，也特別謝謝全國中小企業總會，多年來，秉持著用心服務的精神，協助政府和中小企業之間的溝通合作，也配合政府推動各項政策。

蔡總統指出，在疫情期間，因為有中小企業和政府一起打拚，台灣經濟才能穩健成長。到今年5月，台灣出口已經連續23個月正成長。這樣的成果，一定要延續下去。

蔡總統也指出，面對後疫情時代，國際市場的變化及供應鏈的快速重組，政府會持續推動「六大核心戰略產業」、「中小企業加速投資行動方案」，積極協助中小企業的轉型升級。

蔡總統也說，針對這一波受疫情影響的中小企業，政府也把紓困振興貸款的期限，延長到今年年底，並且提供貸款的利息補貼，協助產業穩定金流，一起度過疫情的考驗。未來，政府會繼續支持中小企業，當大家強而有力的後盾，「我們也要凝聚社會各界的力量，一起來給中小企業最大的支持。」

蔡總統提到，今天的大會，頒發第14屆國家磐石關懷獎章，在場的得獎人，都是對中小企業發展具有重大貢獻的人士。她除了恭喜大家獲得表揚，也要感謝大家的長期投入，讓中小企業能夠更加茁壯。再次感謝全國中小企業總會過去50年來的奉獻付出，也請所有中小企業領袖先進，繼續與政府攜手合作、共同打拚，一起創造出更繁榮、更美好的台灣。並祝福總會會務蒸蒸日上，所有企業領袖先進鴻圖大展。