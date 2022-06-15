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立陶宛九月在台設處 中東歐投資基金首批為雷射產業

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左）今表示，立陶宛預計今年九月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左）今表示，立陶宛預計今年九月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（Jovita Neliupšienė）率團訪台深化雙邊經貿合作，聶琉嫻娜今在外交部記者會上透露，立陶宛預計今年九月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中，而有關行政院以兩億美元國發基金成立的中東歐投資基金，立陶宛已有首批雷射企業列入融資對象名單。

台灣在去年11月18日設立駐立陶宛台灣代表處後，台、立雙邊頻繁領推動交流合作，聶琉嫻娜為台灣代表處改名後，首位來台的政務次長級官員。聶琉嫻娜回答媒體提問時表示，最快在今年九月，立陶宛就會在台灣設立駐台北經貿辦事處，這次訪台也有到潛在位置場勘，不過合約還沒簽，還沒法透露地點。

聶琉嫻娜也透露，下週還會有立陶宛官員來台交流，而至於駐台代表人選，立陶宛已經啟動遴選程序，由於會分階段、還有筆試面試等法定程序，所以也還沒法公布人選。

有記者問聶琉嫻娜，中東歐投資基金四月正式啟動，立陶宛企業是否已有對接，聶琉嫻娜表示，立陶宛已有許多企業在洽談，礙於商業機密不能多說，不過可以透露第一批接受中東歐投資基金融資的企業，是雷射相關產業，還面也有許多其他企業正在討論，會接收相關融資。

由於立陶宛和台灣關係加強，去年起立陶宛就遭受中國經濟報復，許多產品遭中國禁止輸入，導致立陶宛對中國的出口貿易額驟降，對此聶琉嫻娜分析表示，去年立陶宛出口貿易額約330億歐元，其中對中國出口約2.4億歐元，許多企業當然受衝擊，不過立陶宛的政策是對貿易多角化經營，立陶宛認為和向台灣等印太國家多方加強合作，並不是不能彌補對中國出口的損失。

聶琉嫻娜也提到，對於中國的經濟打壓，立陶宛也提交相關證據向歐盟及世界貿易組織申訴，立陶宛除了會展現經濟韌性，據他所知，歐盟也在討論制定相關法規，阻止特定國家類似的經濟打壓行為。

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左三）今表示，立陶宛預計今年九月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。
立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（圖左三）今表示，立陶宛預計今年九月在台灣設立經貿辦事處，選址、代表遴選都在進行中。

立陶宛 中東

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