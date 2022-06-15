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為何376人確診死而未報？基層醫直指這一個心酸原因

民眾黨行腳全台 為支持18歲公民權

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

民眾黨將全台行腳，為年底選戰暖身！民眾黨主席柯文哲於15日宣布民眾黨將進行「全台大眾走」的活動，除了為選舉暖身之外，另一大目標是為了宣傳18歲公民公民權修憲案。他說，不管時代如何變化，青年永遠是時代進步的動力，希望年底修憲複決能通過18歲公民權。

柯文哲表示，這必須要有跨黨派、跨階層各界的支持，才有可能通過，讓年輕人可以為高房價、低薪與永續等議題來發聲。柯文哲指出，「大眾走」的過程中也要傾聽民意，同時宣傳民眾黨提名的候選人。

青年是進步動力

本次活動除柯文哲親自出席外，民眾黨所有立委包括蔡壁如、邱臣遠、賴香伶、張其祿與高虹安等人全員到齊，其他還有多位黨籍地方選戰參選人宣布，17日起將從金門展開一系列環台行腳活動。

柯文哲說，民眾黨進入國會後便在第一個會期提出18歲公民權議案，目前立院已三讀通過，但還需要公民複決，且投票數需要965萬張票的高門檻。他坦言，「民眾黨沒有太多資源買媒體廣告搞大內宣」，希望到處舉辦講堂的方式，喚起台灣民眾新文化意識。

蔡壁如則說，活動規畫是要展現民眾黨年輕、理性、深入基層與民眾站在一起的「政黨形象」，並找出與中間選民、年輕族群最關切的議題，包括18歲公民、淨零減碳與綠生活、疫後產業復甦與轉型等政見。

爭取參選宜蘭縣長

民眾黨立院黨團主任陳琬惠同時也宣布，近來看到宜蘭縣長林姿妙身陷爭議，個人相當有意願爭取黨內提名，參選2022宜蘭縣長選舉，堅定參與宜蘭縣長一戰，為了新政治持續努力下去

有消息傳出，年底選戰民眾將派出蔡壁如參選新北市長，引發現場媒體好奇詢問？柯文哲笑稱，黨內「什麼討論都有」，但還沒有很正式的討論這個問題。

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民眾黨 柯文哲 宜蘭

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