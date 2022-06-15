羅智強下周會面挖角？柯文哲：就聊天 何必賦予政治意義

台北市長柯文哲日前市政總質詢曾透露，會約台北市前議員羅智強聊聊，羅智強日前也表示，他和市長柯文哲應該會約在下周台北會面。柯文哲今天被問及，兩人碰面會聊什麼？柯文哲僅表示，就是聊天，何必賦予這麼多的政治意義，不要搞得人與人之間沒有朋友。

民眾黨桃園市長參選人賴香伶，曾多次拜會未獲國民黨提名的北市前議員羅智強，柯文哲下周也會與羅智強會面，外界好奇柯文哲是不是要挖角羅智強？柯文哲今天說，其實喔，人活在世界上，有同鄉、同事、同學、同教堂的，不一定都是要同黨的同志，所以大家不用想太多。

媒體問兩人要聊什麼？柯文哲說，有時候聊天就是聊天，也不需要給媒體曝光，不要搞得人與人之間沒有朋友，不需要啦，他跟羅智強交情還不錯，就是聊天，何必賦予這麼多的政治意義，不需要。

媒體追問，談什麼？柯說，奇怪，聊天就是隨便聊，為什麼聊天一定要有目的，反問記者「你人生有這麼嚴肅嗎？」