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交通部航港局技佐涉收賄護航業者 監察院通過糾正

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院今天表示，交通部航港局辦理燈塔工程，盛姓承辦人涉及採購概算浮編、與廠商共同涉犯偽造文書；航港局主管未確實掌握工程進度，顯見採購流程與內部控制有重大疏漏，經委員會討論後，通過監察委員林國明、王麗珍、葉宜津提出的調查報告，糾正交通部航港局，要求交通部督促所屬確實檢討改進。

交通部航港局航安組燈塔工程及維護科盛姓技佐，涉嫌收受每筆金額新台幣2萬元到5萬元不等賄款、飲宴招待，護航承攬燈塔整建工程的業者。

調查報告指出，盛姓承辦人從最初起案時，就涉及概算編列浮濫，簽辦技服案件時考量監造廠商須分別指派監造品管人員常駐工地，不得兼任，編列8人監造費用；但實際履約時，技服廠商只派任1人監造，盛姓承辦人卻未落實原簽辦目的，明顯異於常情。

提案監委表示，本案事涉機關人員與監造廠商共同涉犯偽造文書，且未依法實際監造，造成機關損失與政府名譽受損；航港局未在案發後第一時間積極處理，後續應善盡機關責任，檢討廠商違反民法、政府採購法相關規定，與技術人員不當執行業務的責任。

監委指出，航港局主管未能確實掌握工程進度、善盡職責監督，導致概算編列浮濫、契約金額與原概算顯有落差、履約管理未落實、未實際辦理竣工確認、與廠商共同涉犯偽造文書辦理驗收等情形，顯見採購作業流程明顯有缺漏之處，且內部控制作業未落實，確有待檢討改善的情形。

監委表示，航港局未在案發後第一時間積極處理，傷害政府信譽及形象，因此提案糾正，移送交通部督飭所屬確實檢討改善。

航港局 交通部 偽造文書

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