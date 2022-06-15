轟百億救觀光反遭酸媽寶 柯文哲：我講笑話技術太差了
爭取參選年底台北市長選戰的交通部前部長林佳龍，日前拋出百億救首都觀光計畫，台北市長柯文哲說連柯媽媽都知道要先有計畫才編預算，反遭林佳龍酸「我不是媽寶」。柯文哲今天說，我講笑話講得不是很成功，下次會改進。
林佳龍日前拋出提振台北市經濟和觀光「5＋5計畫」，包括4年編100億救首都觀光，遭柯文哲酸「我媽媽都跟我講」，不是先編預算才寫計畫，怎麼會沒有講計畫就說要100億，反問「100億要做什麼？」反遭林佳龍回酸「我不是媽寶。」
柯文哲今天說，「這個喔，我當天只是要講諷刺性的笑話，本來意思是說，連80幾歲都知道這個計畫怪怪的」，可能笑話講得不是很成功，下次會改進，講笑話技術太差了。
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