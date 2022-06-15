高市府庫存有50萬劑「富樂」快篩 市府主張嚴辦

代理美國富樂快篩試劑的大鑫資訊，涉嫌以黑心試劑混充，鬧得滿城風雨，高雄市政府今天表示，目前盤點陸續到貨及回收的富樂試劑約50萬劑，且陸續回收中。此事高市府於日前察覺有異，即主動移送，並申請假扣押，更主張嚴辦。

大鑫資訊代理進口的富樂快篩試劑，因C線無法顯示，爆出瑕疵，引發關注，檢調介入追查，更意外查出業者以委託大陸製造的快篩試混充，而向大鑫訂購快篩試劑的不只高市府。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，富樂快篩試劑由FDA核准，經審核通過取得EUA，並在網路公開名單，衛生局從中參閱名單、逐間訪價。據了解，當時由於全國地方政府都有需求，各地方政府採購都是這樣方式，基層工作人員也會在相關訊息上有聯繫，經由此途徑得知台中市府已決定採購富樂快篩100萬劑，因此高市府檢視衛福部網站公告內容後也跟進。

潘表示，高市府6月11日發現分試劑品質不良，即馬上主動通報中央主管機關並移送地檢署偵辦。此事高市府主張嚴辦，已對廠商申請假扣押，也進行回收。 5月23日高市府決標採購100萬劑，部分陸續到貨，目前盤點庫存及部分回收量約達50萬劑，回收作業還在進行中。