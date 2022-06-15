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賴清德：政府當後盾持續強化中小企業創新轉型

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午以錄影方式為全國中小企業總會「第15屆第1次會員大會暨第14屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午以錄影方式為全國中小企業總會「第15屆第1次會員大會暨第14屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午以錄影方式為全國中小企業總會「第15屆第1次會員大會暨第14屆國家磐石關懷獎章贈獎典禮」致詞。他表示，政府已經針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出「助產業及護勞工」、「減負擔」、「穩金流」等三大振興措施。未來一定會繼續當企業強而有力的後盾，持續強化中小企業的創新轉型，讓中小企業成長茁壯，為台灣的經濟發展再創榮景。

賴清德表示，感謝全國中小企業總會，在歷任理事長及李育家理事長的帶領下，秉持「用心服務、敬業樂群、創新成長」的理念，響應政府政策，充分扮演政府和中小企業的溝通橋梁，共同為中小企業打造更好的發展環境。即使在疫情衝擊下，依然努力拼搏，積極提升台灣經濟動能，非常難能可貴。

賴清德說，這三年來，新冠肺炎疫情對全球的衝擊既深且廣，不僅加速、加大了全球產業供應鏈的重組，改變世界經濟板塊的結構，也改變人類的生活和消費型態，而這一切都在考驗台灣政府、企業與人民的適應能力。所幸疫情並未把大家擊敗，大家都挺過來了；即使面對來勢洶洶的Omicron病毒，相信在全民團結防疫的努力下，也一定能夠化危機為轉機，讓國際看到台灣的韌性。

賴清德說，根據美國傳統基金會發布的「2022經濟自由度指數」，台灣在184個經濟體中排名第6名，創下歷年最佳成績，這代表政府與民間多年來共同推動經濟自由化改革的努力，已經獲得國際社會的肯定。另外，台灣今年5月出口達420.8億美元，連續23個月正成長；國民平均所得也從2020年的2.8萬美元，提升為2021年的3.3萬美元。所有這些成績，都是大家共同努力的成果。

賴清德說，面對新一波疫情，政府已經針對因疫情衝擊的內需產業，再度推出三大振興措施。包括「助產業及護勞工」：針對餐飲業、會展、運輸及觀光等產業提供補助。對於減班休息的勞工，也提出「充電再出發訓練」、「安心就業」、「安心即時上工」三大計畫，並將青年就業奬勵延長到明年中。

此外，還包括「減負擔」：將國有不動產租金、權利金減收2成，延長到今年年底。另也包括「穩金流」：對中小企業及非中小企業紓困振興貸款，以及觀光業者與大型藝文業者、演藝團體貸款利息補貼等，都將給予延長。

賴清德說，未來雖然充滿挑戰，但政府一定會繼續當企業強而有力的後盾，尤其超過155萬家的中小企業，是穩定台灣經濟的重要支柱，「我們將持續強化中小企業的創新轉型，讓中小企業成長茁壯，為台灣的經濟發展再創榮景。」

疫情 賴清德

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