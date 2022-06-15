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綠中常會討論無人機 蔡總統：積極拓展無人機應用層面

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
蔡英文總統。本報系資料照
蔡英文總統。本報系資料照

民進黨中常會今天邀請經緯航太科技董事長羅正方以「台灣無人機產業的戰略發展新局與關鍵契機」為題進行專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統聽取報告後表示，除了國防軍事外，無人機更廣泛運用在農業、災害救助中，也規畫將無人機投入偏鄉山區的物流作業，透過政府協力整合發展，積極拓展無人機的應用層面，加速達成軍民兩用科技發展目標。

蔡總統表示，在烏俄戰爭中，無人機扮演烏克蘭發揮不對稱戰力的重要角色，這幾年來，台灣不斷提升國防自主及不對稱作戰能力，國機國造、潛艦國造都是重要的成果，其中國機國造的部分就包含無人機。

蔡總統指出，今年8月「無人機AI創新應用研發中心」將在嘉義正式掛牌，除了打造無人機國家隊，完備國防產業供應鏈，也將結合周邊園區，形成新的產業聚落，帶動地方經濟成長，也創造就業機會。

蔡總統說，未來在軍民整合的國防及戰略核心產業上，政府必須扮演領頭羊的角色，提升企業參與研發的動力，帶動民間相關產業發展，達到國防經濟加乘效益，鞏固台灣在全球經濟新趨勢的關鍵地位。

烏克蘭 戰爭

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