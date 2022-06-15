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民眾黨啟動全台大眾走拚選戰 柯文哲：不靠網軍大內宣

聯合報／ 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨今宣布將啟動創黨以來第三次「全台大眾走」，倡議18歲公民權在年底公民複決過關，同時也藉此深入基層爭取支持，力拚年底大選開出紅盤。記者吳亮賢／攝影
民眾黨今宣布將啟動創黨以來第三次「全台大眾走」，倡議18歲公民權在年底公民複決過關，同時也藉此深入基層爭取支持，力拚年底大選開出紅盤。記者吳亮賢／攝影

民眾黨今宣布將啟動創黨以來第三次「全台大眾走」，倡議18歲公民權在年底公民複決過關，同時也藉此深入基層爭取支持，力拚年底大選開出紅盤。黨主席柯文哲今也表示，民眾黨是新興政黨，沒有太多資源，不靠買媒體廣告或網軍大內宣，只能藉由宣揚理念推銷候選人。

柯文哲今致詞指出，民眾黨訴求青年參政、還政於民，面對18歲公民權修憲案需要965萬張票的高門檻，比台灣歷屆總統得票數還要高出很多，需要全台民眾、各世代一起支持，促進政壇的新陳代謝，翻轉投黨不投人的現況，也讓青年可以在低薪、高房價、永續發展等世代議題中發聲。

柯文哲也表示，民眾黨是新興政黨，沒有媒體廣告，不靠網軍大內宣，只能辦講堂、宣揚理念，並希望利用「全台大眾走」的機會，傾聽民間聲音，推銷民意代表參選人。

立委蔡壁如表示，極端氣候已不只是環保議題，而是最實際的經濟、民生永續發展問題，今年是極端氣候的淨零轉型關鍵年，中央、地方都提出「氣候變遷法」和2050淨零路徑，支持18歲公民權，更要支持台灣永續發展，民眾黨展開第三次「全台大眾走」，傳遞「永續台灣、世代共行」的理念。首站將於17日從金門起跑，台灣本島第一站則將從宜蘭開始。

立委邱臣遠表示，目前全球大多數民主國家的投票權都已經下修到18歲，亞洲地區如日本、韓國、馬來西亞等國家早已行之有年，台灣民主也要跟上世界潮流。立委賴香伶表示，民眾黨將秉持「新政治」精神，延續「揮別意識形態對立」、「堅守財政紀律」和「守護公平正義」的理念，透過實踐的行動，向選民宣誓超越藍綠兩黨舊框架的決心。

立委張其祿表示，民眾黨提名數十位民意代表參選人，每個人都將以自身為榜樣，堅守陽光政治、財政紀律，為年輕人的未來把關，唯有終止浮濫舉債和無意義的政治支票、避免債留子孫，才是永續發展的真正道路。立委高虹安表示，蔡英文總統提出「房市三箭」政策，但如今只是射倒青年，會更加努力推動相關政策及倡議，讓租屋市場越來越透明，也讓居住正義不再是一場夢。

民眾黨 台大 青年 柯文哲

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