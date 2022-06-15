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新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

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新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委楊曜。本報系資料照
民進黨立委楊曜。本報系資料照

民進黨持續佈局年底選戰，近期綠出可望由英系立委羅致政出戰新北市；正國會市議員參選人卓冠廷今天則點名，新系的屏東縣長潘孟安可轉戰新北。不過，民進黨立委楊曜臉書批評，潘孟安還沒任滿，「林佳龍要的，就搶；林佳龍不要的，就塞給政敵，這樣不好啦」。

楊曜與林佳龍原來素有交情，但在2020年4月，觀光局長周永暉被時任交通部長林佳龍調職，力挺周的楊曜因此與林佳龍關係生變，到了今年2月，還在臉書嗆，「徵召林佳龍參選台北市長，想要拿回首都執政權真的很難」。

卓冠廷被視為林佳龍子弟兵，他今天建議，潘孟安、林右昌可轉戰新北。楊曜再嗆，正國會的卓冠廷點名，潘孟安參選新北市長，但潘孟安還沒任滿，施政成績五星級的縣長參選新北，連任失敗的林佳龍搶攻首都，民進黨擺明放棄台北市了嗎？

楊曜更隔空向卓冠廷喊話，「卓先生好好選你的市議員，不要再替林佳龍製造敵人，反對他的人已經夠多了，預祝卓冠廷高票當選」。

新北市長 林佳龍 卓冠廷

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