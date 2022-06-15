快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

卓冠廷點名選新北市長 潘孟安：無規畫、做好縣政

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今年年底兩任屆滿，潘的下一步外界關注，新北市議員參選人卓冠廷認為潘孟安執政有口碑是合適人選之一。縣長潘孟安說，他個人沒有規畫，以屏東縣政為主。圖／屏東縣府提供
屏東縣長潘孟安今年年底兩任屆滿，潘的下一步外界關注，新北市議員參選人卓冠廷認為潘孟安執政有口碑是合適人選之一。縣長潘孟安說，他個人沒有規畫，以屏東縣政為主。圖／屏東縣府提供

屏東縣潘孟安今年年底兩任屆滿，潘的下一步外界都關注，新北市議員參選人卓冠廷認為潘孟安執政有口碑是合適人選之一。縣長潘孟安說，他個人沒有規畫，以屏東縣政為主。

屏東縣議員黃明賢今總質詢，關心縣長潘孟安下一步，潘孟安說，他個人沒有規畫，會做到12月24日，向約聘僱人員時間到就該走了，會堅守到最後一刻，對於未來如何，先休息一陣子再說。

新北市議員參選人卓冠廷對於民進黨新北市長提名人選，他認為即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具的合適人選。

潘孟安說，新北市是台灣最大人口縣市，以說來自各縣市移民的新故鄉，願意為新北付出的人很多，只要願意認同新故鄉，都是為新北打拚的好人選，他相信民進黨人才濟濟，個人沒有規畫，也以屏東縣政為主。

民進黨屏東縣議員參選人梁育慈說，縣長潘孟安會不會北上競逐新北市百里侯，相信潘縣長有自己想，若成真，對比新北市這四年的停滯和屏東縣8年突飛猛進，返鄉參選前就在新北市租屋的他，恭喜新北市的朋友，有更新更好選擇，她歡迎有疑慮的新北市民朋友，抽空到屏東來趟輕旅行，就能理解想要表達的感覺。

新北市長 屏東縣 潘孟安

延伸閱讀

民進黨誰出戰新北？正國會議員參選人點名這兩人

潘孟安「石斑魚說法」遭查核組織打臉 屏縣府反駁

屏東表揚模範警 受獎人染疫缺席同事代領獎

影／伏流水工程通水 潘孟安重話批：反對者妖言惑眾

相關新聞

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

民進黨持續佈局年底選戰，近期綠出可望由英系立委羅致政出戰新北市；正國會市議員參選人卓冠廷今天則點名，新系的屏東縣長潘孟安...

羅智強下周會面挖角？柯文哲：就聊天 何必賦予政治意義

台北市長柯文哲日前市政總質詢曾透露，會約台北市前議員羅智強聊聊，羅智強日前也表示，他和市長柯文哲應該會約在下周台北會面。...

交通部航港局技佐涉收賄護航業者 監察院通過糾正

監察院今天表示，交通部航港局辦理燈塔工程，盛姓承辦人涉及採購概算浮編、與廠商共同涉犯偽造文書；航港局主管未確實掌握工程進...

時中拉警報／綠營浮現「疑中論」 仍難撼動陳時中參選態勢？

民進黨角逐首都市長呼聲最高的衛福部長陳時中，因疫情民調與個人聲望下滑，黨內部分意見也認為，如果黨依舊「唯一考量」陳時中，等同將選舉成敗寄託在不確定的疫情因素上。綠營內部浮現「疑中論」，但據了解，黨內高層與英系支持陳時中的態度不變，堅持疫情將趨於平穩，陳時中過去2年多帶領台灣辛苦抗疫，早已獲得肯定，且距離選戰還久，根本不用過度焦急。但隨著陳時中的聲望下滑，確實也讓單押陳時中的民進黨內瀰漫焦慮氣氛。

轟百億救觀光反遭酸媽寶 柯文哲：我講笑話技術太差了

爭取參選年底台北市長選戰的交通部前部長林佳龍，日前拋出百億救首都觀光計畫，台北市長柯文哲說連柯媽媽都知道要先有計畫才編預...

影／出口連23紅 蔡英文感謝中小企業一起打拚

雖然全球經濟受疫情影響，及籠罩在通膨壓力下，但台灣5月出口連續23個月正成長的佳績，讓蔡英文總統今出席中小企業總會50周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。