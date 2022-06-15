卓冠廷點名選新北市長 潘孟安：無規畫、做好縣政

屏東縣長潘孟安今年年底兩任屆滿，潘的下一步外界都關注，新北市議員參選人卓冠廷認為潘孟安執政有口碑是合適人選之一。縣長潘孟安說，他個人沒有規畫，以屏東縣政為主。

屏東縣議員黃明賢今總質詢，關心縣長潘孟安下一步，潘孟安說，他個人沒有規畫，會做到12月24日，向約聘僱人員時間到就該走了，會堅守到最後一刻，對於未來如何，先休息一陣子再說。

新北市議員參選人卓冠廷對於民進黨新北市長提名人選，他認為即將任滿且執政有口碑的屏東縣長潘孟安，以及基隆市長林右昌，都是戰力值跟經驗值兼具的合適人選。

潘孟安說，新北市是台灣最大人口縣市，以說來自各縣市移民的新故鄉，願意為新北付出的人很多，只要願意認同新故鄉，都是為新北打拚的好人選，他相信民進黨人才濟濟，個人沒有規畫，也以屏東縣政為主。

民進黨屏東縣議員參選人梁育慈說，縣長潘孟安會不會北上競逐新北市百里侯，相信潘縣長有自己想，若成真，對比新北市這四年的停滯和屏東縣8年突飛猛進，返鄉參選前就在新北市租屋的他，恭喜新北市的朋友，有更新更好選擇，她歡迎有疑慮的新北市民朋友，抽空到屏東來趟輕旅行，就能理解想要表達的感覺。