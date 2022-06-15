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朱立倫：台灣死亡率超過千分之一 政府要檢討防疫政策

聯合報／ 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

國民黨主席朱立倫訪美返台後進行居家隔離，今天以視訊方式舉行中常會。朱立倫在會中表示，台灣的死亡率不但超過韓國、新加坡，也超過了原定目標的千分之一以下，已超過千分之一以上；甚至長照機關死亡率竟高達百分之二。政府必須檢討和反省防疫政策。

朱立倫表示，相信大家都可以感受到最近的疫情還是非常嚴峻，國內昨天就有6萬多人染疫，最重要的是每一天都造成上百位民眾的喪生，「這每一位死亡的民眾都是我們的同胞，都是家人的最愛，我們都感到非常非常的痛心」。

朱立倫說，國人都希望疫情能夠趕快的和緩，但是在這段期間當中，可以感受到政府很多政策上的確是值得反省和檢討，不管是過去的疫苗、快篩到使用藥物。尤其現在台灣的死亡率，不但超過了韓國、新加坡，也超過了原來預定目標的千分之一以下，現在都超過千分之一以上。甚至長照機關竟然有高達百分之二的死亡率，這些政府都需要反省。

朱立倫說，最近除了高死亡率以外，政府突然重新檢討的3+4居隔之外，就是火化之亂。民眾感受到很多防疫的過程，政府的確還是有直得檢討的地方，作為負責任的在野黨，國民黨立法院黨團、各地議會，都會負起責任強力地來監督，希望政府一定要記取教訓，徹底地努力來改善，來降低我國的死亡率、中重症的比率，也避免任何之亂造成民眾的困擾。

今天是警察節，朱立倫代表國民黨向所有警察同仁表達最高的敬意。在這段疫情期間，警察同仁在第一線所付出的努力，付出的辛勞，染疫的風險都比大家更高，國民黨對警察同仁的不眠不休，一定要至上最高的敬意。

朱立倫表示，國民黨團在立法院提出對於「公務人員服務法」相關保障法的修正，希望能夠給予警察們更多的保障跟鼓勵。

朱立倫 死亡率 警察

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