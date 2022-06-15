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大巨蛋不辦職棒？遠雄：無法預估球團舉辦賽事意願

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市議員指大巨蛋未來沒規畫職棒場地，遠雄今強調，大巨蛋一定可以打棒球。聯合報系資料照
北市議員指大巨蛋未來沒規畫職棒場地，遠雄今強調，大巨蛋一定可以打棒球。聯合報系資料照

台北市議員質疑巿府為大巨蛋放水，甚至新版投資計畫書無規畫職業棒球比賽場地。遠雄集團副總經理楊舜欽今表示，無法預估職業球團舉辦例行賽事的意願，但大巨蛋一定可以打棒球，除爭取中華職棒大聯盟進駐使用，也會增加季賽場次。

議員游淑慧日前質詢時指出，遠雄2020年投資計畫書中，竟不規畫職業棒球比賽場地，反將年會、法會、演唱會場次提高，甚至還把原承諾的3000多坪棒球博物館改為商鋪。

楊舜欽指出，遠雄2020年版投資計畫書中並無任何「規畫未來大巨蛋不再作為職業棒球比賽場地使用」的文字或用語，未來會打棒球，也會打職棒。

2020年版投資計畫書中，針對棒球活動敘明，「將積極爭取中華職業棒球大聯盟進駐使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽等為優先，並爭取增加季賽場次，長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標」。

楊順欽表示，由於無法預約國內職業球團在大巨蛋舉辦例行賽事的意願，因此棒球賽事營收不再列入規畫作為職業棒球比賽場地，營收參數試算僅以國際賽、表演賽、聯盟冠軍賽、明星賽等非定期賽事，作為試算基礎。

楊說，在回饋金談判中計畫營收是抽成的依據，所以檢討計畫書時，調整演唱會場次收入，博物館營運方式由自營改列商鋪出租委外，上述變動，並沒有更動原有承諾事項。

大巨蛋 演唱會 博物館

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