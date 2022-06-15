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談1450 黃珊珊：北市府沒錢買廣告 是網軍受害者

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今天表示，北市府應該是網軍受害者，市府沒有能力做網軍、或網路言論控制，甚至因沒有預算買廣告，完全沒有媒體資源，不然不會在媒體上這麼弱勢。圖／引用直播
黃珊珊今天表示，北市府應該是網軍受害者，市府沒有能力做網軍、或網路言論控制，甚至因沒有預算買廣告，完全沒有媒體資源，不然不會在媒體上這麼弱勢。圖／引用直播

北市府遭質疑養網軍，台北市副市長黃珊珊今天表示，北市府應該是網軍受害者，市府沒有能力做網軍、或網路言論控制，甚至因沒有預算買廣告，完全沒有媒體資源，不然不會在媒體上這麼弱勢。

黃珊珊今天接受朱學恒廣播專訪，對於北市府的網軍疑雲，黃珊珊說，台北市政府沒有能力做網軍、或網路言論控制，尤其北市府好的消息很難出去，壞的消息被抹黑，很多政策常常原來意思這樣，出去之後另外樣子，應該是網軍受害者，不然不會在媒體上這麼弱勢。

黃珊珊說，市長的最大問題，就是北市府沒有所謂的媒體預算，幾乎沒有活動預算，沒有預算去買廣告，除燈節大型活動外，北市府沒有買什麼「台北市政府關心你」之類的廣告，完全沒有媒體資源。

但她認為，「不是我們能做是什麼，而是閱聽大眾自己的判斷力，這一點，她對台北市民還是有一點信心。黃說，某個程度，人民還是會自己判斷，她就問很多年輕人，發現年輕人看到那些中央廚房出來的內容，他們都知道那些訊息是有問題的。

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