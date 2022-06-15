「大巨蛋當然打職棒」 黃珊珊：還希望打國際賽

台北市府上月宣布終結大巨蛋零權利金爭議，但議員游淑慧質疑，遠雄2020年的投資計畫書，竟註明「不再規畫為職棒比賽場地」，遭質疑大巨蛋不打職棒變大扯蛋。台北市副市長黃珊珊今天接受朱學恒廣播專訪表示，「大巨蛋當然可以打職棒」。

黃珊珊說，這件事情應該就是要唱衰大巨蛋吧。大巨蛋原來的目標，大家都知道為什麼蓋大巨蛋，甚至不僅要打職棒，還希望打國際賽事，也希望大聯盟可以到台北比賽。

黃珊珊也透露，其實大巨蛋要打職業棒球，本來如果趕得及的話，是希望打今年職棒冠軍賽，現在已經確定來不及，則希望明年三月經典賽來大巨蛋打，都有去申請。

黃珊珊今天說，大巨蛋當然可以打職棒，也不知道當天議員所說內容，說遠雄的投資計畫書，北市府同意它，這是不可能的事情，大巨蛋最重要就是棒球場。本來如果趕得及，希望打今年職棒冠軍賽，現在來不及，則希望明年三月經典賽來大巨蛋來打，都有去申請。

黃珊珊說，大巨蛋的相關進度，北市府能做的都做了，台建中心已經通過安全審查，只剩下內政部營建署的認可函，已經送進去一年多，台建中心安全審查都通過了，現在就剩營建署決定要不要發認可函。只要認可函下來，就可以盡速趕工，大巨蛋就可以拿使用執照，才能開幕。

黃說，北市府能做的全部都做了，接下來就看內政部營建數同意不同意，接下來使用執政取得，北市府規畫要在大巨蛋辦2023台灣燈會，大巨蛋會是一個燈，全世界最大的燈，這個地方與東區信義區，是重要區塊，不能打職棒，也是一種網路謠言。

至於大巨蛋是否能辦演唱會？黃珊珊說，若大巨蛋要辦演唱會，就要依一般活動場館辦演唱會，還要送安全計畫審查，包括建築、消防法規都要審查，原則上就像小巨蛋一樣，可以多用途做其他使用。