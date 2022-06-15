痛斥議員搞文字獄 黃珊珊昨找議長：優先保護公務員

台北市政府公務員PTT案延燒，北市副市長黃珊珊今天接受朱學恒專訪時說，清朝有一種文字獄，台灣現在也幾乎變成一種文字獄，昨天她有去找議長，台北市政府未來會採取一種方式，不管議員有什麼不同意見，北市府會優先保護公務員。

主持人朱學恒問黃珊珊，這是否是綠營版文革？同仁被叫去公開處刑，市府事先不知道？黃珊珊說，她昨天中午去找議長陳錦祥，表達過去委員會不會叫基層公務員去備詢，議長也點點頭。

黃說，委員會要誰去，不會告知他，之前也不知道要被邀請去，但基層也大概知道應該會被問這個問題，同仁就是照實說，但就是北市府可能沒有第一時間相關警覺，或府會聯絡人、局處，沒有將這一關守著。

黃珊珊說，過去議會與市府有默契，他認為應該將內規重新定起來，前一任議長時，市府與議會有一些默契，保護市府公務員的規畫，所以她昨天與市長柯文哲討論後，接下來的作業，第一線公務員不會再到議會備詢。

黃珊珊今天也痛斥，清朝有一種文字獄，台灣現在幾乎變成一種文字獄，昨天她去跟議長，台北市政府未來會採取一種方式，不管議員有什麼樣不同意見，北市府會優先保護公務員。

對於當天議會財建委員會做出三點決議，要求重啟調查發文動機等，黃珊珊說，台北市議會的決議，對北市府沒有百分百拘束力，若窒礙難行，就會發文給議會做不到，黃說，「資訊局怎麼可能會去調查動機？所有動機不應該被審查，這就是一種思想審查，台北市政府不可以做，也不會做」。言論若有傷害其他人，可以提告訴訟。

黃珊珊說，議員還是會不斷在議會要求主張，包括現在也有成立一些委員會調查，北市府原則會一致，不能做的就不會做，有些資料不能給就不會給，會停住，這個事情不停住，公務倫理、職場倫理會有問題，過去討厭人家一言堂，但若公務員上網會被秋後算帳，公務員會喪失言論自由，他們也是公民。

黃珊珊說，她在議會當議員21年、整整6屆，議會質詢非常少讓第一線基層上去被質詢，政務官負責政策決定，事務官是執行者，應該不是被質詢對象，以前會有議會倫理、議會內規管理，若有問題會透過協商，直接將基層公務員抓到第一線，非常少。

黃說，除非是當年韓國瑜擔任北農前總經理時，因為執行公務議員覺得有什麼問題，當然可以要求備詢，但若是公務執行沒有問題，而是言論，台灣人民都認為言論不可以被審查，若有犯罪、傷害別人，可以提告，甚至法庭也不會直播公審。

黃表示，如果公務員是因執行公務，可以被詢問，但若是個人內容，那是他個人思想自由，同仁錯在不應該上班時間發文，但都不應該運用議會這個公務的公器，來做這個個人私刑的公審。