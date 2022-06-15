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警政署警察節大會 蔡英文：犯罪科技化成為重大挑戰

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導
蔡英文總統（左）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，肯定緝毒官警表現。圖／警政署提供
蔡英文總統（左）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，肯定緝毒官警表現。圖／警政署提供

蔡英文總統今天上午出席警政署警察節慶祝大會，她肯定警察防疫、緝毒等表現，表示犯罪科技化成為治安工作重大挑戰，包括以虛擬貨幣逃避犯罪所得查扣，要求跨部會防制。

蔡英文總統說，兩年多來因應疫情挑戰，各項防疫措施背後都有警察協助，包括邊境與社區防疫、疫調、疫苗接種站及快篩試劑通路的秩序維護，為防疫做出很大貢獻，她非常感謝，政府也以公費投保防疫保險保障員警權益。

她說，除了毒品、暴力、竊盜等傳統犯罪，犯罪科技化成為治安工作重大挑戰，例如利用非法金流及虛擬貨幣，逃避查扣犯罪所得，尤其在區塊鏈技術及資通訊發展下，犯罪樣態更複雜，她要求整合跨部會資源，防制科技違法。

保安警察第三總隊、航空警察局今年已查獲7百公斤走私大麻花，蔡英文總統上午赴警政署了解成果，並頒獎表揚28名全國模範警察及10名資深績優人員警察獎章代表。

行政院長蘇貞昌說，連續多年民眾對警察維護治安滿意度高達8成以上，他肯定警察掃黑、打詐及將非洲豬瘟阻絕境外、防疫工作等，政府也從預算、政策、修法等支持警察。

蔡英文總統（左）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，肯定緝毒官警表現。圖／警政署提供
蔡英文總統（左）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，肯定緝毒官警表現。圖／警政署提供
蔡英文總統（右二）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，要求跨部會防制科技犯罪。圖／警政署提供
蔡英文總統（右二）出席警政署警察節慶祝大會，了解大麻查緝成果，要求跨部會防制科技犯罪。圖／警政署提供
蔡英文總統（中）出席警政署警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察及資深績優人員警察獎章代表。圖／警政署提供
蔡英文總統（中）出席警政署警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察及資深績優人員警察獎章代表。圖／警政署提供
蔡英文總統出席警政署警察節慶祝大會，肯定警察防疫、緝毒，要求跨部會防制科技犯罪。圖／警政署提供
蔡英文總統出席警政署警察節慶祝大會，肯定警察防疫、緝毒，要求跨部會防制科技犯罪。圖／警政署提供
蔡英文總統（中）出席警政署警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察及資深績優人員警察獎章代表。圖／警政署提供
蔡英文總統（中）出席警政署警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察及資深績優人員警察獎章代表。圖／警政署提供

警察 蔡英文

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