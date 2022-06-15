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張善政民調落後林智堅2%？羅智強：不論誰都得拿誠意

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
羅智強（左2）與市議員參選人張碩芳（右）羅岳峰（左）、崔美瑛里長合影。記者鄭國樑／攝影
羅智強（左2）與市議員參選人張碩芳（右）羅岳峰（左）、崔美瑛里長合影。記者鄭國樑／攝影

媒體民調下屆桃園市長選舉，如果是民進黨派林智堅對上國民黨張善政，林略高於張善政2%。前台北市議員羅智強今天上午受訪表示，桃園是值得大家為他奮鬥的城市，不用太執著民調，不管是張善政、林智堅、賴香伶參選市長，都要拿出誠意幫市民解決問題。

羅智強桃園行腳祈福上午從桃園區出發，一早除了立委萬美玲到場，市議員參選人張碩芳、羅岳峰全程陪同。羅稍後還拜訪動保工作者中聖里崔美瑛里長，了解她服務基層多年的心得和為動保的努力與付出。羅智強呼籲3位市長參選人不要只講選舉，要講做事，可以先拜訪崔里長了解她做哪些服務，政府要如何協助做事情的里長和動保團體，政府很多政策和工作都要靠民間力量幫忙。

他也呼籲參選人開車到大園沿海感受臺61、66快速道路坑坑洞洞「震動車」的感覺，「玩」一個上午就好，震得手都快殘廢，要角逐未來市長的人，要透過影響力解決問題。

媒體問羅智強退出國民黨爭取提名參選桃園市長以後，還是被黨中央影射攻擊一事，羅智強認為人生在世，流言所在多有，無愧於心最重要，他不諱言也看到有一些影射、攻擊他的言詞，「既然（我）已經選擇成全，大家就不要糾結了」。如果還有還有糾結的力量，就到崔美瑛里長這邊找到幫助解決動保的問題。

對外傳羅智強要全程參與民眾黨走桃園？羅表示這3個月在桃園行腳有很多感觸很多反省，重新定位自己。人心是肉做的，這3個月黨中央影射他斂財，對他很多批評，可是過程當中，也有很多國民黨好朋友站在他這邊。很多朋友為願意幫他用公道看事情，願意相信他，包括民眾黨蔡碧如、賴香伶立委，和在場的市議員參選人國民黨籍張碩芳、無黨籍羅岳峰。

羅智強表示接下來他要當自由的在野者，他會幫助所有國民黨最棒的人助選，也不限於黨派，回到人的本質，他就不用看政黨，他我覺得誰是很棒的人，就讓他出線，包含國民黨、無黨籍、民眾黨，只要大家真的願意為這塊土地服務、貢獻的朋友，他能力範圍，就一起努力，在野制衡是他最關心的事情，因為台灣民主確實失衡，也是為民進黨好，如果多一點制衡力量會表現更好。

立法委員萬美玲到立法院開會前，一早先參加羅智強桃園祈福行腳活動，為羅加油。記者鄭國樑／翻攝
立法委員萬美玲到立法院開會前，一早先參加羅智強桃園祈福行腳活動，為羅加油。記者鄭國樑／翻攝

桃園市長 羅智強 國民黨

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