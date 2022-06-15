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國台辦稱我銷陸冷凍水產檢出新冠病毒 暫停進口1周

大陸稱有新冠病毒禁台水產 綠營：別誤信中國鬼話

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立法院幹事長鄭運鵬。本報資料照
民進黨立法院幹事長鄭運鵬。本報資料照

中國大陸禁止台灣石斑魚輸入，中國國台辦發言人馬曉光今稱，從台灣輸入大陸的冰鮮及冷凍水產品的外包裝樣本中，檢出新冠病毒核酸陽性，按當地規定，自10日起暫停接受相關企業的產品進口申報1周。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬指出，這就是典型中國在台灣大選前的以商（農）逼政的手段，理由雖然荒謬，但是台灣總是有政黨和特定人士會埋單，請大家這幾天在收line、看臉書時多提防這種政治作戰。

鄭運鵬指出，中國在上週惡意禁止台灣石斑魚之後，現在一不做二不休，以驗出新冠病毒為理由，全面停止台灣水產品出口。全世界沒有證據顯示新冠肺炎會透過食物傳染，中國去年發生社區感染的時候，還扯過鮭魚和霜淇淋，反正就是隨便牽拖理由，一來向內宣傳感染不是政府的責任，二來抵制中國不喜歡的國家。

鄭運鵬表示，退萬步講務實的觀念，避免有人信了中國鬼話來詆毀台灣內銷的水產品，造成水產業者不白損失，這裡提供去年康健雜誌的報導讓大家安心，即使食品上有殘留病毒，也沒有傳染力，請大家放心，不用自己嚇自己。

鄭運鵬 新冠肺炎 馬曉光

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