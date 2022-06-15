富樂快篩爭議 民進黨團點出一幕後主使者

「Flowflex富樂」快篩試劑進口商大鑫資訊公司涉嫌以大陸進口劣質品混充美國貨，導致無法判讀，民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰指出，這是個別廠商魚目混珠、拿偽造品來混充，大鑫資訊公司執行長黃南競藉由跳槽，冒用前公司申請的資訊，使衛福部在不知情的狀況下核發EUA，檢調應徹查。

黃世杰說，原本同樣商品也有一家醫優科技公司向衛福部申請進口，當時輸入600萬劑，該公司在發現大陸有仿冒品後，強調不會賺黑心錢，向衛福部食藥署申請撤銷，停賣這一款快篩試劑。

黃世杰指出，黃南競原本在醫優科技公司任職，後來竟然在跳槽後，冒用醫優向衛福部申請的資訊，重複申請核發EUA，衛福部在不知情的狀況下，就核發了EUA，檢調一定要讓不肖廠商負起完全責任。