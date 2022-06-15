趙少康：沒有各表只剩一中 就不是完整的九二共識

國民黨主席朱立倫訪美期間提及九二共識是「沒有共識的共識」，引發爭議。中廣董事長趙少康今表示，國民黨應該堅持的是「一中各表的九二共識」，不能只有一中、沒有各表；如果大陸只談一中，不接受各表，「那九二共識就只剩一半」，就不是一個完整的九二共識。

趙少康表示，朱立倫去主要是向美國表示「國民黨是親美的」，不過，趙少康說，國民黨一直都是親美的，從國父孫中山就是留美的，國民黨親美。朱立倫可能認為民進黨在美國指國民黨「親中賣台」，主要去美國是澄清這一點。

至於九二共識，趙少康說，國民黨應該堅持的是「一中各表的九二共識」，不能只有一中、沒有各表，這是國民黨必須要堅持的立場。如果能夠有一中各表，他認為這是最重要的一個基礎，現在大陸不願意講各表，只願意講一中，這樣台灣人也不能接受。

趙少康說，以後談到九二共識，要講「一中各表的九二共識」，看大陸能不能接受，接受大家可以談，「不接受，那九二共識就只剩一半」，就不是一個完整的九二共識，這個立場是要有的。