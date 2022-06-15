議員酸巨蛋不辦職棒難道辦法會 遠雄駁斥：一定打棒球

台北市日前宣布大巨蛋超額分潤、終結零權利金爭議，遭議員質疑大巨蛋作為運動場館，竟要減少運動賽事，轉增演唱會用途，遠雄集團副總經理楊舜欽今澄清，未來會打棒球，也會打職棒，財務說明因無法預估國內職業球團意願，因此說明棒球賽事營收不再列入規畫。

游淑慧指出，遠雄對於主場館未來目的寫著，「未來不再規畫作為職棒比賽的場地」，質疑全世界哪一顆巨蛋不打職棒，如果大巨蛋不作為職棒比賽的場地的話，那大巨蛋要做什麼，難道要被遠雄拿去辦演唱會、展覽會或法會嗎？

楊舜欽表示，大巨蛋一定可以打棒球，也沒有不打職棒。遠雄109年版投資計畫書並無任何「規畫未來大巨蛋不再作為職業棒球比賽場地使用」等文字或用語。

楊舜欽表示，未來會打棒球，也會打職棒，巨蛋公司將竭力符合球迷期待，在109年版投資計畫書，針對「棒球活動」敘明「將積極爭取中華職業棒球大聯盟進駐使用，初期以開幕賽、明星賽及季後總冠軍賽等為優先，並爭取增加季賽場次，長期以爭取職棒球隊作為主場地使用為目標」。

楊舜欽表示，但在財務說明中，無法預估國內職業球團在大巨蛋舉辦例行賽事的意願，因此說明棒球賽事營收不再列入規畫作為職業棒球比賽場地，營收參數試算僅以國際賽、表演賽、聯盟冠軍賽、明星賽等非定期賽事，來作為試算基礎。

楊舜欽表示，在回饋金談判中計畫營收是抽成的依據，所以檢討計畫書時，調整演唱會場次收入，博物館營運方式由自營改列商鋪出租委外，上述變動，並沒有更動原有承諾事項。

至於台北大巨蛋因未按圖施工遭勒令停工5年，遠雄為此提出國賠訴訟，北市府則以撤回訴訟作為議約條件。

楊舜欽表示，尊重市府發言，但撤回國賠訴訟跟議約是兩回事，國賠是廠商、遠雄的權益，跟議約條件應該要脫鉤；更舉例若學生與老師發生車禍，老師要求不能索賠，否則禁止上課，這樣的邏輯不合理。

不過，台北市長柯文哲今天上午出席活動，媒體問及遠雄要求議約跟撤回訴訟應脫鉤？柯說，當然不同意，媒體追問其它問題，柯說，下午防疫因應記者會再回。