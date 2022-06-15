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九二共識是沒共識的共識？蔣萬安：曾對兩岸交流有幫助

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市長參選人蔣萬安(右二)上午參加台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」。圖／蔣萬安辦公室提供
國民黨台北市長參選人蔣萬安(右二)上午參加台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」。圖／蔣萬安辦公室提供

國民黨主席朱立倫結束訪美行，他在訪美期間提出國民黨「親美不親中」、「九二共識是沒有共識的共識」等說法，外界質疑其兩岸論述與未來路線。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安上午受訪表示，九二共識對於兩岸交流有幫助。

朱立倫表態九二共識是「沒有共識的共識」，引起外界關注，日前還被大陸環球時報前總編胡錫進批「國民黨是百年爛黨」，顯示了國民黨在島內輿論和美國態度雙重壓力下的軟弱，當時蔣萬安受訪認為，國民黨捍衛中華民國決心不改變，絕不會因為單方壓力而退縮，要在符合市民期待之下、兩岸互信基礎下，持續交流與和平相處。

蔣萬安上午參加台灣圓緣慈善推廣協會「國際幸福圓桌論壇」受訪，再度被媒體問到此事，是否認同朱立倫說的九二共識是沒有共識的共識？蔣萬安說，九二共識在馬英九總統執政時， 對於兩岸交流有幫助，相信朱主席會有更完整說明。

國民黨 九二共識 蔣萬安

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