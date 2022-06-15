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網軍案議員指局長是民眾黨 北市府：黨籍只代表價值認同

聯合報／ 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市議員簡舒培。本報資料照片。
台北市議員簡舒培。本報資料照片。

台北市政府「網軍」疑雲延燒，台北市議員簡舒培今指出，北市府於上班時間登入PTT發文留言的4名公務員，都在具有民眾黨黨籍的局長主管下工作，「這是湊巧嗎？」其中柯文哲的種種反常作為，更坐實外界的質疑。

北市府發言人陳智菡表示，三位局長非常認真在做市政工作，且皆盡力遵守行政中立；黨籍只能代表他們對政黨價值的認同。

簡舒培表示，目前被爆出在上班時間上PTT帶風向的帳號，有6名同仁使用12組帳號，其中的4名同仁使用8組帳號，竟然是在民眾黨黨籍的局長主管麾下工作。包括產發局長林崇傑，民眾黨創黨黨員，LovError、going70、going90產發局會展基金會林姓員工，運用多重帳號發文造謠，表示老婆及3名小孩確診、公司未給付薪水、顏色正確才有醫師等錯誤消息。

簡舒培表示，以及觀傳局長劉奕霆，民眾黨創黨黨員，SagaCandida、Peterloo、Adlib觀傳局宋姓員工，運用多重帳號推文，PO文要求各部門提供網路行銷執行成果，遭踢爆後心虛於端午節大量刪文。交通局長陳學台，民眾黨創黨黨員，Kuloda交通局林姓科長，經統計發文345次，留言5萬9358次，對機車路權發表具攻擊性的言論，幫柯文哲帶風向並在遭踢爆後大量刪文；sinju1204交通局公運處盧姓政風主任，總共發文101次，留言8258次。

簡舒培表示，這4位市府公務員有8個帳號，職位從科長到保全，在上班時間違反行政中立，掛在網路上幫柯文哲帶風向，有些利用多重帳號，攻擊柯文哲的政敵、議員，遭爆料後大量刪文，這些行為都堪比網軍。

簡舒培表示，而這些上班很閒可以掛網帶風向的公務員，竟然又剛好都在民眾黨黨籍的局長揮下工作，很難讓人沒有瓜田李下的想像，難怪痛恨網軍的柯文哲想輕輕帶過，面對外部的追究，過去動不動就要懲處公務員的柯文哲，竟然反常跳出來說要保護公務員。「如果真的黨籍局長是有特別任務，那當然不能查，不可查啊！柯文哲的種種反常作為，更坐實外界的質疑。」

陳智菡回應表示，議員的說法似乎是影射有黨籍者必然不中立、必然會因為政黨利益犧牲國家利益，甚至必然因此具有犯罪動機。

她說，議員必須明白憲法賦予的公民權，那就是國民無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。不應只是因為黨派立場不同而隨意指控他人可能犯罪或指使犯罪行為；這應該是基本的國民素養。

柯文哲 民眾黨 簡舒培

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