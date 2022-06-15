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【專家之眼】朱立倫訪美 毀譽參半

聯合報／ 湯紹成/政治大學兼任教授
國民黨主席朱立倫結束十天訪美行程，整體反應毀譽參半，國民黨還有不少可以改進的空間。華盛頓記者張文馨／攝影
國民黨主席朱立倫結束十天訪美行程，整體反應毀譽參半，國民黨還有不少可以改進的空間。華盛頓記者張文馨／攝影

國民黨主席朱立倫結束十天訪美行程返國，但國內政界與媒體卻褒少貶多，綠營認為內外不一，藍媒認為顧此失彼，北京也頗有微詞，美方也未必買帳，整體反應毀譽參半，看似國民黨還有不少可以改進的空間。

其實，當前台灣內外的環境對國民黨並非有利，確實兩大之間難為小。由於近年來美中博奕日熾，執政黨一路親美，自失迴旋空間，導致兩岸緊張，但此不啻國民黨的利多。

依照布林肯日前的中國政策演說，以及近日美國防長奧斯丁在香格里拉對話會的講話，美國的兩岸政策可歸納為：反對兩岸片面改變現狀，不支持台獨，以及和平解決爭端等三方面。若仔細比對，這與馬英九不統、不獨、不武的政策也十分相近，可見國民黨與美方的高度契合。

進一步觀之，若以國民黨的原本就反獨的立場觀之，美方的對中政策核心當可歸納為兩岸和平，朱主席自可依此來達到與美國親善的目的。若能以兩岸和平為基調，其中一切大陸政策當可由此導出，比如備戰與避戰等，既然要避戰那就必須談判，九二共識的前提就自然出現，根本不必刻意貶抑。

而九二共識確實也是沒有共識的共識，亦可稱為agree to disagree，也就是雙方同意歧見。這是一種辯證手段，因而若稱九二共識就是一種共識，乃一個共識各自表述，也都言之成理。

以往兩德在1972年的基礎條約中，就是以這種方式來處理無解的國家認同問題。易言之，這就是不要因為歧見而阻礙協商，這當然也是一種進步。由此發展出所謂的德國模式，擱置爭議，互不堅持，和平共處，以至統一。

再者，在美國說親美（pro-America）雖然無可厚非，但是英文的pro也還有支持與贊成的意思，其反義字是反對contra。若頻繁強調親美，自然給人矯揉造作的感覺，對方如何認知也有待觀察。

此行中美方一些重量級人士未出面，或出面未發言，如此相對保留的態度，都值得國民黨重視。尤其再加上不親中的立場，那就更加顧此失彼。但看國台辦的反應，他們也對朱立倫的立場有所諒解，雖不同意，但也並未強力抨擊。

還有，在台灣藍營中確實也有一些批美的聲音，但這主要是針對執政黨，主因其一面倒的親美政策，顧此失彼，使得台灣兵凶戰危。況且目前還都是美方主動，而其主要目的是反中，台灣只是美方最佳的籌碼與尖兵，因而這些批美自救的立場天經地義，不容扭曲。否則這也與美方所主張和平解決兩岸爭端的立場不符，而國民黨的善意提醒，也能自圓其說。但若民眾無意成為砲灰，這也需要執政黨加以說明，以消除人民免於恐懼的基本訴求，而在野黨的抨擊自然站得住腳。

總之，朱立倫主席此行的任務艱鉅，雖遭致一些批評，但仍圓滿達成任務。目前一些跡象顯示，美方的中國政策有些和緩的跡象，比如布林肯演說的結論是與中國和平共存，吳釗燮也聞風提出避戰的立場。雖然美國整體對中政策還是維持現狀，但兩岸這個大環境的變化是否給予國民黨一些機會，其可能性是存在的。

國民黨 美國 朱立倫

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