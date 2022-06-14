快訊

香港壹傳媒公告 否認出售台灣蘋果新聞網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】一言足以喪邦 水牛伯能不慎乎？

聯合報／ 記者鄭媁
立法院院長游錫堃。本報資料照片
立法院院長游錫堃。本報資料照片

立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及，雲峰飛彈射程可以打到北京，而且已經量產，此番言論引發軒然大波。事隔二日，游錫堃受訪時澄清，相關說法是看媒體報導得知。隨著俄烏開戰，台海局勢備受國際關注，尤其事涉戰爭及軍事機密，國會議長發言，實需更為謹慎。

還原當天演講內容，投影片上有標題稱「雲峰可量產」的新聞畫面，游錫堃也確實提到「我當行政院長時也有稍微知道，現在雲峰飛彈已經量產，知道有的不能說，但媒體有報導，雲峰飛彈已經可以攻到北京。」

游錫堃在演講時列舉雄三飛彈、雲峰飛彈，旨在提醒台灣有自我防衛能力，北京侵台前須三思。談話用意固然是呼籲國人做好準備，勿恃敵之不來，要「實而備之」，但過度凸顯「可以打到北京」，也流露挑釁意味。

或許發現自己無意間透露出機敏資訊，游錫堃今天受訪時強調「自己沒說過量產，是看媒體報導」，自己「當行政院長已經廿年前，怎麼可能當時就量產」云云，試圖為己解套。

在美中對抗、俄烏戰事下，美中台舉手投足動見觀瞻。面臨共軍威脅，蔡英文總統秉持「不畏戰、不求戰」，避免擦槍走火；尤其美台加緊軍事交流，美方不會希望台海防衛凸顯太多攻擊力量，屬於戰略打擊能力的相關資訊，只能做，不能說。

身為國會議長，談話內容也代表民意最高殿堂，任何議題的表態都應更加嚴肅看待。正所謂「一言興邦，一言喪邦」，人稱「水牛伯」的游錫堃，為人可以憨直，卻不能失去警覺，發言能不慎乎？

游錫堃 雄三飛彈 北京

延伸閱讀

游錫堃指「雲峰飛彈」可攻北京 謝長廷：別輕易破壞和平

雲峰飛彈可攻北京？游錫堃：訴求和平才能幸福

游錫堃稱雲峰飛彈可打到北京 江啟臣：不應拿來說嘴

俄烏戰爭啟示 游錫堃：若被登陸要最壞打算、必死決心

相關新聞

【即時短評】一言足以喪邦 水牛伯能不慎乎？

立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及，雲峰飛彈射程可以打到北京，而且已經量產，此番言論引發軒然大波。事隔二日，游錫堃受訪時...

【即時短評】美中激烈競爭 溝通管道仍暢通 兩岸呢？

美中高層官員密集對話，外界解讀為美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平會談鋪路，顯示兩國關係緊張，也在各領域激烈競爭，但仍...

斯洛伐克團「個人身分」訪台？ 外交部暗批趙少康抹黑

外交部今晚針對特定媒體人士刻意醜化日前來台訪問的斯洛伐克國會議員是「個人身分」來訪嚴正澄清，並呼籲民眾切勿聽信不良媒體的...

綠要求侯友宜議會專案報告恩恩案 表決未過關

民進黨新北市黨團今在議會發動變更議程，要求市長侯友宜專案報告「恩恩案」，但最終投票結果遭否決，讓綠營批藍營及無黨議員是冷...

宋楚瑜見證女兒設計作品 避談黃珊珊選北市長

基隆市國門廣場6日起正式啟用，10日起到19日辦理城市博覽會展場之一，國門廣場設計師宋鎮邁是親民黨主席宋楚瑜的女兒，今天...

游錫堃指「雲峰飛彈」可攻北京 謝長廷：別輕易破壞和平

立法院長游錫堃日前提及「雲峰飛彈」可攻北京，引發熱議；駐日代表謝長廷今在臉書表示，發動戰爭前應為人民及長遠發展而細思，不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。