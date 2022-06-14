【即時短評】一言足以喪邦 水牛伯能不慎乎？

立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及，雲峰飛彈射程可以打到北京，而且已經量產，此番言論引發軒然大波。事隔二日，游錫堃受訪時澄清，相關說法是看媒體報導得知。隨著俄烏開戰，台海局勢備受國際關注，尤其事涉戰爭及軍事機密，國會議長發言，實需更為謹慎。

還原當天演講內容，投影片上有標題稱「雲峰可量產」的新聞畫面，游錫堃也確實提到「我當行政院長時也有稍微知道，現在雲峰飛彈已經量產，知道有的不能說，但媒體有報導，雲峰飛彈已經可以攻到北京。」

游錫堃在演講時列舉雄三飛彈、雲峰飛彈，旨在提醒台灣有自我防衛能力，北京侵台前須三思。談話用意固然是呼籲國人做好準備，勿恃敵之不來，要「實而備之」，但過度凸顯「可以打到北京」，也流露挑釁意味。

或許發現自己無意間透露出機敏資訊，游錫堃今天受訪時強調「自己沒說過量產，是看媒體報導」，自己「當行政院長已經廿年前，怎麼可能當時就量產」云云，試圖為己解套。

在美中對抗、俄烏戰事下，美中台舉手投足動見觀瞻。面臨共軍威脅，蔡英文總統秉持「不畏戰、不求戰」，避免擦槍走火；尤其美台加緊軍事交流，美方不會希望台海防衛凸顯太多攻擊力量，屬於戰略打擊能力的相關資訊，只能做，不能說。

身為國會議長，談話內容也代表民意最高殿堂，任何議題的表態都應更加嚴肅看待。正所謂「一言興邦，一言喪邦」，人稱「水牛伯」的游錫堃，為人可以憨直，卻不能失去警覺，發言能不慎乎？