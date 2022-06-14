八百壯士反年改衝國會 吳斯懷一審無罪：謝司法還清白

立法院2018年召開軍人年改公聽會，國民黨立委吳斯懷領銜「八百壯士」退伍軍士官陳抗與警察衝突，吳等13人被訴，檢察官建議吳可判拘役刑，台北地院合議庭今天宣判吳斯懷無罪，判決書指出吳斯懷多次表示「不要動」、「不要傷害警察」，沒有主觀犯意。吳斯懷回應表示，感謝司法公正，還他清白，也還給陳抗行動軍人們清白。

陳抗案起訴法條是刑法煽惑他人犯罪、傷害、強制、妨害公務罪；被告有吳斯懷、王寶芸、藍祖祺、康豫民、劉浩然、朱澄信、曹靜鵬、黃華生、李宇燊、王偉明、吳孟宗、魏志明、林秉達13人，全是退役軍人或軍眷。

合議庭今天對其餘被告分別判拘役50日、得易科罰金，有部分被告獲判緩刑，也有人判無罪或因和解判決公訴不受理。

吳斯懷表示，司法公正不是只還他個人清白，而是還所有這次事件的軍公教警消人員清白。他強調，當時抗爭是為了憲法秩序的穩定性，希望年改要有正當程序、不溯及既往原則，為了有機會表達意見才上街頭，希望政府正視軍公教警消等國家支柱的需求。

吳斯懷也指出，軍人一輩子保家衛國，陳抗也是為了國家長治久安的穩定性，他在過程中，一共說了16次「不要傷害警察」、11次「不要打記者」，足證他當時是全力維持現場不要衝突，沒有煽惑的犯意和行為，都在符合憲法保障的意見自由範圍內。

判決指出，吳斯懷的言論包括「不要讓警察隨意突破，請大家堅持住」、「要適時的阻擋好」、「兩側堅守，中央的往中間集中，警察讓開」等等，只是在指揮現場民眾如何集中、前進。

此外，吳斯懷站在群眾中演說時，未要求民眾破壞拒馬、攻擊警察，檢察官不能僅憑吳要求民眾靠攏，就直接認定他在犯罪。