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斯洛伐克團「個人身分」訪台？ 外交部暗批趙少康抹黑

聯合報／ 記者張加／即時報導
斯洛伐克訪問團訪台期間參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。記者潘俊宏／攝影
斯洛伐克訪問團訪台期間參訪立法院，體驗台灣國會議員開會場景與過程，當場模擬國會「全武行」情境。記者潘俊宏／攝影

外交部今晚針對特定媒體人士刻意醜化日前來台訪問的斯洛伐克國會議員是「個人身分」來訪嚴正澄清，並呼籲民眾切勿聽信不良媒體的不實報導，共同唾棄有心人士對來訪重要外賓進行的惡意攻擊與抹黑。

外交部附上相關報導，標題為「斯洛伐克議員羞辱國會 趙少康驚爆：個人身分來台」；中廣董事長趙少康隨即在臉書發文，指外交部惡人先告狀，暗批他刻意醜化。

外交部指出，斯洛伐克國會議員及布拉提斯拉瓦省長所組的聯合訪問團成員，是應我國政府邀請，分別以國會議員、省長的正式身分到台灣訪問，絕非特定媒體人士宣稱是以「個人身分」來訪。

外交部表示，此訪問團與國會通過決議所指派的「考察團」性質不同，訪問行程自然不會公布在斯國國會的官網上；特定媒體人士未待外交部說明，即對外賓進行毫無根據的公開醜化，外交部至感遺憾。

澄清稿並寫道，至於斯國國會議員在立院幽默模仿我國立委杯葛情境，外交部日前已說明，訪團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意；台灣作為民主多元國家，對不同意見的表達均能理解及包容，此正彰顯民主的偉大與氣度。

外交部並表示，為排除任何可能的疑慮，訪問團團長、斯國國會副議長勞倫契克將於近日致函我方，重申訪團成員對台灣的高度支持與敬意，同時誠摯歡迎我國立法委員近期內回訪斯洛伐克。

趙少康今晚在臉書以「誰醜化誰？誰在說謊」為題發文指出，針對斯洛伐克國會議員日前訪台，斯國國會以書面證實，訪問團非由國會籌組，行前也未通知國會，他質疑訪問團是以個人身分來訪，希望外交部交代相關經費由誰負責？外交部竟惡人先告狀，暗批他刻意醜化斯洛伐克國會議員是「個人身分」來訪，因此他公布完整電子郵件往來內容，戳破外交部的大內宣。

趙少康還說，沒有人要醜化斯洛伐克來台訪問的國會議員，是他們醜化我國的立法院，而外交部唾面自乾，竟然說「該團成員是以輕鬆幽默方式解讀我國立法院的生態，絕無不敬之意」，外交部又不是該訪問團的發言人，怎麼能替他們解釋？如果我們的立法委員到美國國會訪問，在美國國會議場模仿支持川普的群眾攻入國會大廈，美國國會及國務院會有什麼反應？

外交部 斯洛伐克 趙少康

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