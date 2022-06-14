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綠要求侯友宜議會專案報告恩恩案 表決未過關
民進黨新北市黨團今在議會發動變更議程，要求市長侯友宜專案報告「恩恩案」，但最終投票結果遭否決，讓綠營批藍營及無黨議員是冷血態度，令人心寒；藍營則反嗆，民進黨不要再政治操作、杯葛議事，導致民生議案遭拖延。
新北市議會今召開臨時會，各黨團持續交鋒，民進黨團今再度發動甲級動員，希望藉變更議程，要求侯友宜列席進行專案報告，成立恩恩案專責調查小組，但最終僅24人贊成，同意票並未過半，提案遭到否決。
民進黨團總召、議員陳啟能議員表示，侯友宜在總質詢期間保證會將相關資料提供給恩恩父親，但卻陸續跳票及修正，有鑑市府一再拖延，要求大會變更議程請侯友宜說明清楚，但國民黨及無黨團以人數優勢替侯友宜護航，他們的冷血態度令人感到心寒。
國民黨團反嗆，民進黨不要再做無謂的政治操作，擾亂議事的進行，目前業務質詢和總質詢都已經順利結束，議會應該照著既有的議程去進行，盡快審理好民生議案，而侯友宜也必須堅守崗位做好防疫，而不是讓民進黨做無謂的抹黑和攻擊。
議長蔣根煌也在表決前給各議員機會發表相關意見，其中國民黨議員林國春發表意見時，遭民進黨議員陳永福嗆「出來選議員啦」，數度打斷發言，讓林國春氣得回嗆，場面相當火爆。
另外，議員張志豪也針對恩恩事件要求衛生局長陳潤秋上質詢台，質疑明明沒有錄音設備，哪來橫向聯繫紀錄，且文件內都無任何衛生局的關防以及負責人簽名，陳潤秋也回覆說沒有錄音設備，一切要根據同仁當天回覆狀況，雙方對話幾度激烈。
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