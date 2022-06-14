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宋楚瑜見證女兒設計作品 避談黃珊珊選北市長

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影
今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影

基隆市國門廣場6日起正式啟用，10日起到19日辦理城市博覽會展場之一，國門廣場設計師宋鎮邁是親民黨主席宋楚瑜的女兒，今天傍晚宋楚瑜來參觀城博會，見證女兒的作品。被問到是否支持黃珊珊代表民眾黨選台北市長？國民黨市長提名人謝國樑選基隆市長？宋楚瑜說，今天不談選舉。

國門廣場有噴泉水舞，繽紛炫目的水舞聲光秀，吸引許多路過的市民駐足觀賞，未來會在特定時段或配合活動與節慶有水舞展演。國門廣場設計師宋鎮邁設計「零點廣場」概念，零點是指基隆從建港以來，就是台灣通往世界的客廳。基隆是水路起點、鐵道起點，更是縱貫線鐵路與公路零點。

宋楚瑜今天傍晚5點半到達國門廣場，由國民黨市長參選人謝國樑、市長林右昌夫人吳秋英等陪同參觀，還特別在限定時間展出的朱銘作品前合影。

宋鎮邁向父親宋楚瑜解說自己的設計理念，未來會在舞台後方設旅客服務中心，現在民眾一出基隆火車站就可以看到基隆海港城市的海與船，是一個全新的景象，去年圓環天橋拆了之後，整個街廓打開，把國門廣場空間都整理出來。

宋楚瑜表示，在市長林右昌的領導之下有重大的改變，對國門的觀光很用心的推動，平常只有看到女兒在家裡玩模型，他來大看看模型和現實差距在哪裡，這就是台灣的進步，「爸爸做陸，女兒做港」，一棒接一棒。

被問到是否支持黃珊珊代表民眾黨選台北市長？國民黨市長提名人謝國樑選基隆市長？宋楚瑜說，今天不談選舉。

今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影
今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影
今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影
今天傍晚宋楚瑜到基隆參觀城博會，見證女兒宋鎮邁的作品。記者游明煌／攝影

宋楚瑜

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