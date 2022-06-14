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國民黨砲打陳時中 民進黨反批：沒同理心

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨砲打陳時中，民進黨回批，沒同理心。本報系資料照
國民黨砲打陳時中，民進黨回批，沒同理心。本報系資料照

民進黨發言人黃世杰今表示，國民黨頻頻砲打衛福部長陳時中，以盼重挫民進黨，在野黨違背人性和毫無同理心，眼中只有選舉考量和政治操作，無視疫情及台灣人民的健康。

黃世杰指出，疫情肆虐兩年多以來，指揮中心和相關防疫人員不眠不休堅守崗位，不管是做好防疫指引宣導，還是努力設法將防疫的物資用藥備量一一到位，許多人犧牲了家庭生活，就只是為了守住台灣的疫情，讓人民過著不用封城的生活，在全民團結防疫下，逐步邁向後疫情新生活。

黃世杰說，反觀在疫情期間，在野黨卻不斷假藉疫情攻擊指揮中心，從口罩、疫苗到快篩和用藥進行一系列操作，目的只是為了轟垮指揮中心和陳時中部長、打擊民進黨，包括新北市長侯友宜等人，在陳時中部長確診後更是用戲謔方式來評論，這種謬論如此沒同理心，並不是良善社會的該有樣態，更不是大家樂見的風氣。

黃世杰表示民進黨作為執政黨，清楚知道國人最關心的便是疫情的變化，防疫為最優先的工作。選舉部分，民進黨會依照既定時程，推出最合適的人選，目前一切以防疫為最優先，希望各界不要做過多猜想與臆測。

黃世杰再呼籲疫情當前同時，朝野各政黨現階段最重要的就是防疫工作。指揮中心成員確診，應多給予關懷、少一點口水，而不是將其作為政治操作的話題。希望朝野之間多一點人性，少一點政治謀算，齊心共同抗疫，台灣的防疫才能更穩固。

疫情 民進黨 黃世杰

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