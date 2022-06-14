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宏都拉斯駐台大使將離任 我政府頒贈「大綬景星勳章」

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部長吳釗燮（右）14日代表總統頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲。圖／外交部提供
外交部長吳釗燮（右）14日代表總統頒贈「大綬景星勳章」給即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲。圖／外交部提供

外交部吳釗燮今代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Bautista Guevara），表彰其駐台期間對深化兩國邦誼的努力與卓越貢獻，也盼寶蒂絲妲未來繼續協助促進台宏關係。

外交部新聞稿指出，寶蒂絲妲對獲頒我國「大綬景星勳章」的殊榮表達謝忱，強調此一勳章象徵台宏兩國堅定不移的友誼及相互扶持的合作關係；台宏共享民主、自由、法治的普世價值，在面對全球秩序、國際經濟情勢、氣候變遷及新冠肺炎疫情等變化與威脅之際，相信兩國的密切合作一定可以共同克服挑戰。

吳釗燮致詞時肯定寶蒂絲妲自108年12月駐節台灣以來，提升台宏兩國關係不遺餘力，積極推動各項交流與合作，增進兩國人民的友誼，並促成宏國高層政要在疫情期間來訪，對於強化兩國邦誼貢獻卓著。

外交部指出，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，長期堅定支持我國的國際參與，兩國建交81年來，雙方在各項領域的合作十分密切，獲宏國人民好評。

外交部 吳釗燮 宏都拉斯

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