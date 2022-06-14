【重磅快評】柯文哲認錯11次 還是做了錯誤示範

台北市政府有沒有養網軍，爭議延燒多日，市議員苗博雅昨天在議會要求一名在上班時間使用PTT發文的科長唸出留言，被網友認為是「公開處刑」；台北市長柯文哲今批苗用這種極盡訕笑羞辱的方式讓他非常生氣，「他們是國家公務員，不是議員作秀的工具」，對照柯文哲回應市議員游淑慧批市府自刪28億疫預算，先後說了11次「我錯了」，柯文哲連續做了錯誤的示範。

苗博雅雖有「全台陪雙北坐牢」的爭議，但不以言廢人，13日在財建委員會中要求交通局林姓科長唸出他自己在PTT發文的內容，是否有強制他人行使無義務之事的嫌疑，抑或本屬議員質詢權的行使，還有待討論。

但事隔一天之後，柯文哲到議會備詢並發表措強硬的聲明，指公務員上班時間上網留言當然不對，被抓到後，北市府已經懲處，但昨晚回家看新聞時，「坦白講我非常生氣，不可以把國家基層公務員叫到議會來，然後叫他讀po文，在那裡極盡訕笑羞辱，這我非常生氣！他們是國家公務員，不是議員作秀的工具」；柯還說，這違反了比例原則，如果他不能站出來保護自己員工，不配做他們的長官。

坦白說，柯文哲這番話說得一點也沒錯，但只可惜說話的時間點至少晚了一個星期。本月6日就有議員針對北市府是否養網軍一事持續追問柯文哲，還提出LovError、SagaCandina、Kuloda、peterloo等五個帳號，指這些公務員在上班時間上PTT發政治文、帶風向。

只是，柯文哲並未正視處理，還說「上班時間太閒了，還可以上PTT」。事隔一個星期，柯文哲也未追蹤後續處理結果，以致再被議員拿來做為質詢的題材，這能全怪議員把公務員當成作秀工具嗎？這時候柯文哲振振有辭說他要站出來保護自己的員工，這又是那門子的保護法？

柯文哲過去曾喊話要編列28億預算購買防疫物資，但後來卻全數刪除 ，他聲稱是因為「太相信中央講的話」，還說「很多議員堅持刪掉」，「議員選舉要作秀」，結果被市議員游淑慧人打臉，指柯市府做賊喊抓賊，當時她還建議衛生局長預算不要全刪，可以留部分用於購買快篩，結果是衛生局無法執行而自行向市議會自請刪除，眼見無話可說，柯文哲連忙喊了11次「我錯了」。

難得看到柯文哲如此勇於認錯，還連說了11次 「我錯了」，惹得議員場笑出了來，根本無法再質詢下去，但這次市府「栽贜」議員的事也就糊弄過去。但未能超前部署防疫物資採購，柯市府28億一毛不留全刪，這可是重大的誤判，竟無人檢討、無人負責，柯文哲說11次「我錯了」，除了向議員道歉外，如果沒有反思防疫策略失當，這個認錯也大可不必了。