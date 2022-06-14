北市網路管制？柯文哲：這違反我的政治價值

台北市政府網軍爭議延燒，台北市長柯文哲下午批評議員苗博雅在議會財建委員會以種極盡訕笑方式羞辱公務員，柯文哲說，他們是國家公務員，不是議員作秀的工具。柯文哲隨後在總質詢中也說，台北市政府沒有網軍，也不會進行網管，不會把台北市政府的電腦對外聯通全部砍斷，「我不會幹這種事」。

柯文哲下午赴市議會總質詢，議員陳建銘說，網軍和網軍義勇軍不一樣，網軍要有預算，有1450嗎？有經費嗎？柯文哲說，台北市政府沒有網軍。

至於會不會進行網路管制？柯文哲說，這違反他的政治價值，開放政府、全民參與、公開透明，每天在嘴巴這樣講 ，還是要信仰這個政治價值，他不會把台北市政府的電腦對外聯通全部砍斷，不會幹這種事；陳建銘追問，會不會提告ptt？柯說，不會。

陳建銘建議，市府可以立網站叫「靠北議會」，市府人員對議員有意見，可以下班去投書，捍衛自己政策，大家可以 紓解壓力，議員也不是不能駡，又不是聖人，公務員可提供意見。柯文哲說，這個建議很有創意，「我想想看」，成立「靠北台北市政府」， 但不要針對議會啦。