快訊

志願填社區高中靠繁星上頂大最好？網揭血淚勸：選明星高中

染疫吃Paxlovid現副作用 吳淑珍「像風中殘燭」今入院治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／苗博雅要公務員念貼文 柯文哲爆氣：非議員作秀工具

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市公務員上班PTT發文案延燒，柯文哲今備詢前痛斥，「我非常生氣，(議員)不可叫公務員到議會來，讀自己寫的貼文，並極盡訕笑羞辱，他們是國家公務員，不是議員作秀工具」。圖／引用自直播
台北市公務員上班PTT發文案延燒，柯文哲今備詢前痛斥，「我非常生氣，(議員)不可叫公務員到議會來，讀自己寫的貼文，並極盡訕笑羞辱，他們是國家公務員，不是議員作秀工具」。圖／引用自直播

台北市公務員上班PTT發文案延燒，北市議員苗博雅昨要求交通局科長林育生，當場唸出曾發的推文，連句末的「呵呵」都被要求唸出來，遭網紅四叉貓稱有夠兇殘，根本公開處刑。市長柯文哲今備詢前痛斥，「我非常生氣，(議員)不可叫公務員到議會來，讀自己寫的貼文，並極盡訕笑羞辱，他們是國家公務員，不是議員作秀工具」。

柯文哲說，他今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，就不配做他們的長官，再講一次，「他們是國家的公務員，不是你們議員作秀的工具」。

北市府員工上班PTT發文案爭議持續，北市議會財建委員會昨天進行專案報告，苗博雅要求幾位涉及公務時段PTT發表與公務無關言論的公務員列席備詢，並要求林育生唸出曾發的某篇推文。

柯文哲今天議會總質詢最後一天，質詢前柯文哲新增受訪行程，並針對此事痛批，柯文哲說，台灣還是民主自由法治國家，民主自由原則下，依法論法，公務員是國家公僕，薪水來自人民納稅錢，他們要遵守公務人員服務法，不可以遲到早退，不可以貪瀆，不可以違反行政中立法，他們有很多要遵守的規則。至於上班時間，去上網留言，對不對？柯說，這當然是不對，但很多公務員被抓到，北市府也做了懲處。

柯文哲說，其實每個局處的懲處都是獨立行使，他事先都不知道，有的被調職，有的被記申誡，有的年終獎金沒有了，每個局處處罰基於行政倫理，懲處做了就做了，他都接受，他今天也交代秘書長，台北市員工使用資通訊裝置應注意事項，也電郵給懲處員工。

不過柯文哲說，他不贊成，出一個小事，就將台北市政府的電腦都與外網斷絕，不准上臉書、不准上YouTube，他認為絕多數公務員奉公守法，比例原則下，做該做的事，但是不可以說，因台北市政府有員工上班時間上PTT，就說有組織、後面有人指使、有網軍，這他不同意。

柯說，更重要是，網路上有假消息，假新聞、惡意攻擊，那就依法論法，該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲說到這更重批，他昨天晚上回家看新聞才知道，有員工被叫到議會念貼文，柯說，「我非常生氣，不可以叫國家的基層公務員叫到議會來，叫他自己讀自己寫的貼文，極盡訕笑羞辱，這個我非常生氣」，他們是國家公務員，他不是你們議員作秀工具，這違反比例原則。

柯也重話，「我今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，我不配做他們的長官」，再講一次，他們是國家的公務員，不是你們議員作秀的工具。

柯文哲今天議會總質詢最後一天，質詢前，柯文哲新增受訪行程，針對議員叫市府員工在委員會念自己的貼文，痛批「公務員不是議員作秀工具」。圖／引用自直播
柯文哲今天議會總質詢最後一天，質詢前，柯文哲新增受訪行程，針對議員叫市府員工在委員會念自己的貼文，痛批「公務員不是議員作秀工具」。圖／引用自直播

公務員 柯文哲 北市

延伸閱讀

網軍事件延燒 柯文哲批：公務員不是議員作秀的工具

桃園祈福這周五完成 羅智強：應該下周會和柯文哲碰面

柯文哲稱蔣帥帥的而已？ 蔣萬安喊話：不應只看表象

議員批快篩沒及早買足夠 柯文哲：我錯了

相關新聞

游錫堃指「雲峰飛彈」可攻北京 謝長廷：別輕易破壞和平

立法院長游錫堃日前提及「雲峰飛彈」可攻北京，引發熱議；駐日代表謝長廷今在臉書表示，發動戰爭前應為人民及長遠發展而細思，不...

宋楚瑜見證女兒設計作品 避談黃珊珊選北市長

基隆市國門廣場6日起正式啟用，10日起到19日辦理城市博覽會展場之一，國門廣場設計師宋鎮邁是親民黨主席宋楚瑜的女兒，今天...

宏都拉斯駐台大使將離任 我政府頒贈「大綬景星勳章」

外交部長吳釗燮今代表我國政府頒贈「大綬景星勳章」予即將離任的宏都拉斯駐台大使寶蒂絲妲（Eny Yamileth Baut...

【重磅快評】柯文哲認錯11次 還是做了錯誤示範

台北市政府有沒有養網軍，爭議延燒多日，市議員苗博雅昨天在議會要求一名在上班時間使用PTT發文的科長唸出留言，被網友認為是...

石斑魚被禁扯ECFA讓利 學者：讓利不等於一路開綠燈

中國大陸海關總署動植物檢疫司日前以多次檢驗出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物、檢出土黴素超標理由，宣布自6月13日起暫停台灣石斑魚輸入。蔡總統以降的民進黨政治人物對於大陸禁台灣石斑魚決定做出的反應，有不意外與意外的部分，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲及多位民進黨立委不意外地再度指責大陸的片面決定違反國際貿易規則，傷害兩岸關係。

任期剩6個月 柯文哲：每天當第一天 做到完美交下一任

台北市長柯文哲今天赴議會市政總質詢最後一天，所有質詢組結束後，柯文哲表示，他八年任期僅剩最後六個月，坦言社宅8年5萬戶「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。