影／苗博雅要公務員念貼文 柯文哲爆氣：非議員作秀工具

台北市公務員上班PTT發文案延燒，北市議員苗博雅昨要求交通局科長林育生，當場唸出曾發的推文，連句末的「呵呵」都被要求唸出來，遭網紅四叉貓稱有夠兇殘，根本公開處刑。市長柯文哲今備詢前痛斥，「我非常生氣，(議員)不可叫公務員到議會來，讀自己寫的貼文，並極盡訕笑羞辱，他們是國家公務員，不是議員作秀工具」。

柯文哲說，他今天作為長官，如果不能站出來保護自己員工，就不配做他們的長官，再講一次，「他們是國家的公務員，不是你們議員作秀的工具」。

北市府員工上班PTT發文案爭議持續，北市議會財建委員會昨天進行專案報告，苗博雅要求幾位涉及公務時段PTT發表與公務無關言論的公務員列席備詢，並要求林育生唸出曾發的某篇推文。

柯文哲今天議會總質詢最後一天，質詢前柯文哲新增受訪行程，並針對此事痛批，柯文哲說，台灣還是民主自由法治國家，民主自由原則下，依法論法，公務員是國家公僕，薪水來自人民納稅錢，他們要遵守公務人員服務法，不可以遲到早退，不可以貪瀆，不可以違反行政中立法，他們有很多要遵守的規則。至於上班時間，去上網留言，對不對？柯說，這當然是不對，但很多公務員被抓到，北市府也做了懲處。

柯文哲說，其實每個局處的懲處都是獨立行使，他事先都不知道，有的被調職，有的被記申誡，有的年終獎金沒有了，每個局處處罰基於行政倫理，懲處做了就做了，他都接受，他今天也交代秘書長，台北市員工使用資通訊裝置應注意事項，也電郵給懲處員工。

不過柯文哲說，他不贊成，出一個小事，就將台北市政府的電腦都與外網斷絕，不准上臉書、不准上YouTube，他認為絕多數公務員奉公守法，比例原則下，做該做的事，但是不可以說，因台北市政府有員工上班時間上PTT，就說有組織、後面有人指使、有網軍，這他不同意。

柯說，更重要是，網路上有假消息，假新聞、惡意攻擊，那就依法論法，該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲說到這更重批，他昨天晚上回家看新聞才知道，有員工被叫到議會念貼文，柯說，「我非常生氣，不可以叫國家的基層公務員叫到議會來，叫他自己讀自己寫的貼文，極盡訕笑羞辱，這個我非常生氣」，他們是國家公務員，他不是你們議員作秀工具，這違反比例原則。