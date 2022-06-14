陸稱台灣海峽非國際水域 民進黨譴責：侵犯我國家主權

中國大陸近期多次稱台灣海峽並非國際水域，中國享有主權和管轄權。民進黨今天予以嚴厲譴責，表示相關說法完全不符事實。中國此舉是意圖片面改變台海現狀的作為，完全彰顯其對外擴張的戰狼野心，赤裸裸地侵犯台灣國家主權與破壞國際海洋秩序，危及區域和平穩定。

民進黨指出，外交部已清楚說明，台灣海峽是國際水域，屬於我國領海範圍以外的水域均適用國際法的「公海自由」原則。中共當局的做法就是執意將台灣海峽「內海化」，這種意圖顛覆國際海洋秩序的惡意主張，只會激發有關國家的撻伐和激烈對抗，升高區域緊張態勢。

民進黨呼籲，中共當局作為區域一份子，有責任與各方共同維護區域和平與穩定，而不是一意孤行，強推毫無根據的主張。民進黨要求，中共當局必須懸崖勒馬，切勿一錯再錯，造成不可挽回的後果。

民進黨表示，中共當局不斷以軍事、外交和經濟手段一再打壓台灣，不僅無法脅迫台灣人民低頭，破壞和平的挑釁威嚇更是無法獲得國際社會的認同。

民進黨指出，台灣應持續與理念相近的友好國家深化合作、堅定守護區域和平穩定與民主自由。中共當局則必須正視國際現實、遵守及維護國際秩序，並導正不負責任的恣意妄為態度。