單月超額死亡破2000 國民黨：新台灣模式枉死多少人？

本土新冠確診單月死亡破2000人。國民黨文傳會副主委何志勇今舉行記者會，呼籲中央流行疫情中心指揮官陳時中部長不要掩耳盜鈴，逃不過「超額死亡」的檢驗。應同時公布「因確診而死亡」以及「有確診而死亡」的數字，人民自有分辨的智慧。

何志勇表示，世界衛生組織5月嚴正指出，必須採用超額死亡作為反映新冠疫情真相的指標，也就是以實際死亡人數減去背景值所算出的超額死亡，來評估疫情直接或間接造成的死亡人數。若依據前副總統陳建仁曾引用的「與2019年相比」標準，2021年超額死亡數為7436人。

何志勇進一步指出，根據「經濟學人」的最新統計模型，台灣2021年發生的超額死亡人數是1982人，2022年1到5月是1705人，而疫情後的5月份，單月的超額死亡人數更是高達2305人，這樣的趨勢持續下去，2022年的超額死亡數可能高達17840人。

何志勇表示，新冠疫情對死亡人數的影響，除官方認定的確診死亡人數外，還包括：一，有確診但衛福部認定並非死於新冠的「認定黑數」；二，感染者沒被檢驗出確診卻死亡，所謂的「確診黑數」；三、因醫療資源排擠使慢性病與其他急症無法得到充分醫療照顧的「陪葬者」。

前國健署長邱淑媞以跨國比較分析各國新冠死亡與超額死亡之間的關係，台灣確診率的高峰與疫情較輕的新加坡接近，但死亡率高峰則超越疫情嚴重的南韓。原因在於前端的快篩不足，導致確診有黑數，直到重症或死亡才診斷出來；根本來不及給藥，死亡率上升。而且，也因感染者不知道自己感染，而繼續傳播，使疫情持續悶燒。

邱淑媞說，台灣2020年的超額死亡的確表現不錯，但是2021年之後超額死亡逐步增加。「新台灣模式」沒經過專家會議、沒訂定應變準備計劃，是一個違反傳染病防制法的枉死模式，既未先把65歲以上長者三劑疫苗打到90%，也沒有為全民備妥免費快篩，疫情開始燒以後又不肯煞車，對於會有多少人感染、多少人死亡、致死率多高，毫無掌握。

新北市議員參選人戴湘儀指出，5月份死亡數飆高的同時，出生數卻再探底。1月份出生數還有13137人，到了5月只剩下9442人，狂跌28%。若5月份的趨勢持續下去，今年出生數將會跌到12萬出頭，再創新低。