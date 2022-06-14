俄官員稱「中國台灣」不能討價還價 外交部：不實表述
對於俄羅斯官員宣稱「中國台灣」不是可以拿來討價還價的議題，我外交部今嚴厲譴責俄方不實表述，並表示我國將續與理念相近國家合作，遏止俄中威權合流。
俄羅斯總統辦公室第一副主任基里延科（Sergey Kiriyenko）12日在俄國媒體發表文章，文中提到「中國台灣」（Chinese Taiwan）不是可以拿來討價還價的說法。
外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，我方表達嚴正抗議，並對此漠視事實、曲意貶損中華民國台灣國家主權的不實表述予以嚴厲譴責。
歐江安指出，中國大陸持續在國際間散播「台灣屬於中國」的虛構說法，並以軍機航艦等武力展示恫嚇我國，不僅加深台灣人民的反感，也讓美國、日本及歐盟等理念相近的民主國家警覺中國對區域乃至全球和平的威脅，紛紛表達對台海局勢的高度關切。
歐江安說，面對中方威脅，台灣的民主自由、人權法治是對抗中國最重要的資產之一，我國政府深盼民主國家持續強化對台灣的支持；我國將續與理念相近國家合作，堅守及捍衛民主自由的共同價值，遏止俄中威權合流對全球民主與和平的戕害。
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