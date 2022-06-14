桃園祈福這周五完成 羅智強：應該下周會和柯文哲碰面
台北市長柯文哲在議會總質詢的時候表示會約羅智強聊聊，羅智強日前回應會和柯市長約時間，今天在桃園行腳祈福的時候表示，桃園祈福的行程這周五結束，他和柯文哲市長應該會約在下周在台北會面。
羅智強上午桃園祈福行腳走到蘆竹區，在地市議員張桂綿全程陪同。羅志強表示，上周民眾黨桃園市長參選人、立委賴香伶到中壢找他的時候就帶口信，說柯市長約他見面的事，他希望外界不要有太多聯想，會面就是老朋友碰面聊聊天，他過去在台北市議會服務的時候，和柯文哲市長有很多私下的交流，他把和柯文哲碰面看成朋友之間的關心，大家不要有其他揣測。
「應該下禮拜吧（和柯碰面）」，羅智強說柯文哲公務繁忙，加上他這禮拜桃園祈福的行程會完成，讓團隊休息一下，也為祈福台灣行腳做準備，所以下禮拜兩人碰面的話會在台北市。
羅智強說，過去公投夜宿凱道，柯文哲來看過他，後來利用公車宣傳公投，柯文哲有贊助1元精神上支持，所以說合作一直都有很多的合作，但是他要強調自己界定自己的角色，就是不管國民黨、民眾黨都是在野黨，當然會有政黨之間的競爭，但是也有更多監督、制衡的責任，這就是他看待不同政黨相互之間的關係。
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