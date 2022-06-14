影／國民黨轟「新台灣模式」 邱淑媞痛批：是枉死模式

國民黨上午由文傳會副主委何志勇，邀集國健署前署長邱淑媞、新北市議員參選人戴湘儀共同召開記者會，怒轟民進黨政府的「新台灣模式」防疫不利，枉送台灣民眾生命與健康。邱淑媞更痛批，「新台灣模式是一個違法、枉死的模式」。

何志勇指出防疫確實漏洞百出，連陳時中部長都確診，希望他經由這一次的確診經驗，可以體認到台灣的新冠疫情，在政府沒有準備好就解風的後果是「全民承擔」。

何志勇呼籲陳時中不要再掩耳盜鈴，用自由心證來排除確診死亡的病例，認為民進黨政府既然決定逐步解封，就應該把責任承擔起來，不要都把責任往下面地方政府去推。

邱淑媞指出，傳染病防治法有明訂政府要訂定應變整備計畫，但新台灣模式並沒有，所以這是一個枉死模式，也是一個違法的模式。她說，在沒有應變整備計畫的情況下，沒有預估不同疫情的狀況來準備好老人的疫苗接種率、全民所需的快篩試劑以及醫療院所的應變量能。

邱淑媞痛批政府太誇張，別的國家是疫情上升時要管制，疫情過去才正常生活，我們居然是疫情上升時讓大家正常生活，再次怒轟新台灣模式是一個「違法的枉死模式」。