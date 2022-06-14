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蘇利文楊潔篪會談4.5小時 外交部：美已向我簡報

聯合報／ 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部例行新聞說明會直播

美國白宮國家安全顧問蘇利文13日在盧森堡會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，討論台海、北韓、俄烏戰爭等議題；我外交部今表示，美方已向我簡報會談情形，但不方便對外說明相關細節。

蘇利文（Jake Sullivan）與楊潔篪會談約4.5小時，白宮摘要指出，雙方就一系列區域和全球安全議題以及美中關係的「重要議題」，舉行坦率、實質性且建設性的對話；美國政府資深官員在背景簡報會表示，蘇利文在會中重申美國長期的「一個中國」政策，以及針對北京對台海脅迫和侵略行徑，美國所持的基本立場與關切。

外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，外交部一向密切關注有關於美中高層互動情形，台美互信基礎良好，溝通管道暢通，對於這次的美中會談，美方已在事前告知我方，美國並在會後向我簡報會談情形，但基於台美雙方慣例與默契，不方便對外進一步說明相關細節。

美國 外交部 楊潔篪

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