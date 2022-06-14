雲峰飛彈可攻北京？游錫堃：訴求和平才能幸福
立法院長游錫堃日前在視訊演講時提及「雲峰飛彈」已經可以打到北京，現在雲峰飛彈已經量產，台灣具有攻擊北京的能力，北京侵台前須三思，引發熱議。游錫堃今天受訪時表示，量產是他看媒體的報導，他的訴求是和平，和平才能帶來幸福。
游錫堃日前在視訊演講中指出，雲峰飛彈可以打到北京，當然台灣沒有要侵略中國，不會像蔣介石一樣要反攻大陸，台灣也不會主動去打北京、三峽大壩，但是北京要攻打台灣前，要先想想台灣已具有攻擊北京的能力，所謂「鹿死狗也要喘」，中國不要傷敵八百、自損一千，中國要侵台前要三思。
游錫堃今在立法院接見「立法院國會助理工會」理事長李永誠等人。他在受訪表示，自己沒有說過，要大家重新詳細去檢視當時演講的內容，怎麼可能自己當行政院長時就已量產，是看媒體報導得知。至於雲峰飛彈已經可以打到北京？游錫堃說，就是看媒體報導，從媒體得知的消息。
針對「彭博社」報導稱，中國大陸軍方近幾個月在與美國軍方的會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，中國甚至還宣稱中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。
游錫堃表示，台灣是主權獨立的國家已經是個事實。依照舊金山合約，台灣經過總統民選、國會改選、再加上聯合國憲章住民自決的精神，事實上台灣現在已經是主權獨立的國家。
至於大陸以檢出禁用藥物為由，宣布暫停台灣石斑魚輸入。游錫堃說，他支持農委會向世界貿易組織（WTO）提出申訴，希望透過WTO要求大陸處理。
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