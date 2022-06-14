陸宣稱台海非國際水域 外交部嚴正駁斥謬論

中國大陸官方近期多次向美國官員宣稱台灣海峽不是國際水域，我外交部今嚴正駁斥中方相關謬論，並重申台灣海峽是國際水域，我方尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動。

外媒報導指中共軍方近幾個月在與美國官方會晤中，多次宣稱台灣海峽不是國際水域，引發美國拜登政府擔憂。大陸外交部發言人汪文斌近日說，「中國對台灣海峽享有主權權利和管轄權，同時也尊重其他國家在相關海域的合法權利」。

我外交部發言人歐江安今在例行記者會表示，針對中國官方多次跟美國官員強調，宣稱台灣海峽不是國際水域，而是屬於所謂中國專屬經濟區，外交部嚴正駁斥中方相關謬論，並重申台灣海峽是國際水域。

歐江安指出，我國向來尊重外國船舶在台灣海峽任何符合國際法的行動，包括無害通過，我方理解並支持美國自由航行的任務，對於促進區域和平與穩定所帶來的助益。

歐江安說，對於中國政府漠視我國主張，刻意扭曲國際法的規則，並且將台灣海峽企圖矮化成為其所屬的專屬經濟區，中方企圖併吞台灣的野心昭然若揭，外交部無法接受並且予以譴責。

歐江安表示，中方此舉無助於降低區域的緊張關係；台灣會持續與美國等理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台灣海峽及印太區域的和平、穩定與繁榮。