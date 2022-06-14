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「九二共識很清楚」 張亞中批朱立倫講謊話、錯話

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
孫文學校總校長張亞中今早接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，不認同國民黨黨主席朱立倫有關「九二共識」的談話，認為朱講錯話。記者徐白櫻／翻攝
孫文學校總校長張亞中今早接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，不認同國民黨黨主席朱立倫有關「九二共識」的談話，認為朱講錯話。記者徐白櫻／翻攝

孫文學校總校長張亞中今天批評國民黨主朱立倫訪美提及「九二共識是沒有共識的共識」，是講謊話、講錯話，他記為，九二共識是非常清楚的，不管是黨主席身分或為2024年總統考量，所有發言都應該符合對外關係的基本原則。

孫文學校總校長張亞中今早接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，張亞中並未當黨主席領導國民黨。張強調，作為一個黨員，他環抱希望國民黨做得更好，若朱立倫辭職會參選，但不會扮演逼宮角色。

朱立倫訪美提及「國民黨親美不親中」、「九二共識沒有共識」等問題，引發黨內爭議。張亞中說，以外交人員出身及國際關係學者來看，任何對外關係都要講求平等，沒有所謂親不親的關係，「只要平等對我，我就當你好朋友」，全世界四海之內皆兄弟，取決有無平等。

張亞中批評，美國不讓台灣加入印太經濟區，雙邊貿易談2、30年沒下文，要買什麼武器，完全沒有自主權，要我們吃萊豬，我們必須吃，請問美國有真正平等對待台灣嗎？親什麼東西顯示對國際政治的貧乏，完全沒有國際關係的基本認識，它是否民主自由不是親不親關鍵，而是願不願意平等待我們才是關鍵所有，才不失去黨格、國格、人格。

九二共識部分，張亞中說，兩岸關係牽涉安全及經濟，絕對是重中之重，兩岸關係是所有關係的一個基礎，好了之後對美、對歐、對日都會加分，我們對兩岸關係要好好呵護，在平等基礎上好好與大陸交往，是為了和平。

張亞中強調，所謂九二共識是九二年的相互理解，怎會是沒有共識的共識呢？當時達成兩個共識一個沒有共識，兩個共識是「兩岸同屬一個中國、謀求國家統一」，書信都有提到，沒有共識的部分是說，「台灣主張一個中國各自表述」，北京認為是當時談事務性問題，所以講原則不講內涵；九二共識應該稱為九二年的相互理解，作為國民黨黨主席對於九二共識都不了解，怎可以講謊話、錯話，九二共識有內涵，這是非常清楚的，不管是黨主席身分或為2024年總統考量。所有發言都應該符合對外關係的基本原則。

九二共識 張亞中 國民黨

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