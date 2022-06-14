蔣萬安批未及時紓困只談振興 嗆中央不食人間煙火

國民黨台北市長參選人蔣萬安今接受廣播專訪，談到疫情重創民生經濟時表示，民眾在疫情嚴峻的在4到6月，期待政府即刻提供紓困，但政府沒有做，只是說接下來要振興，批評「完全是不食人間煙火。」

蔣萬安到接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪時表示，今年疫情遠比去年三級警戒嚴重，所以民眾期待政府這段期間即刻提供紓困，而不是談未來振興，如今在4到6月，許多服務產業急須政府伸出援手，但政府沒有做，只是說接下來要振興，完全是不食人間煙火。

蔣萬安表示，他不久前參加動漫展、婦幼展，甚至兩周前的台北國際書展，其實可以感受到這些會展，因為疫情的關係規模人潮縮小，甚至有的展覽因為疫情而停辦。

蔣萬安表示，因此，疫情之後，會展產業是他特別要強調，像是世貿、南港展覽館等，都應該藉由這段期間更新，面對接下來國際開放，就能馬上迎接觀光客，讓台北重新站上國際舞台。另外，未來面對變種病毒，也要建立一個創新的應對模式，例如虛擬會展等。

王淺秋問及，未來是否會跟桃園張善政、台南市謝龍介等做聯合選舉策略。蔣萬安表示，年底一定是團體戰，所以北北基桃已經是共同生活圈，在市政治理上是需要整合意見，至於其它六都，包括台南、高雄等，都希望在年底能夠串聯起來。